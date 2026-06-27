/सरदारशहर के मीतासर गांव में 4 दिन से ब्लैकआउट! ग्रामीणों ने 12 घंटे का दिया अल्टीमेटम

Sardarshahr News: 21 जून को आई तेज आंधी के बाद से सरदारशहर तहसील के मीतासर गांव और आसपास के कृषि बहुल इलाके में बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है. पातलीसर 132 केवी GSS से मीतासर 33 केवी GSS तक जाने वाली मुख्य 33 केवी लाइन के चार पोल टूट जाने के कारण पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया है. अब तक 4 दिन बीत जाने के बाद भी सप्लाई बहाल नहीं हो पाई है.

400 घर 500 कृषि कनेक्शन प्रभावित

इस व्यवधान से मीतासर गांव के लगभग 400 घर और आठ बिजली फीडरों से जुड़े 500 से अधिक कृषि कनेक्शन पूरी तरह प्रभावित हुए हैं. सवाई बड़ी क्षेत्र के कृषि कनेक्शन भी इसी फीडर से जुड़े होने के कारण बंद हैं. लगातार 4 दिन से बिजली नहीं होने से किसानों की फसलें सूखने की कगार पर हैं। गर्मी में ट्यूबवेल नहीं चलने से सिंचाई ठप हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों का कहना है कि 21 जून को आंधी के दौरान 33 केवी लाइन के चार पोल धराशायी हो गए थे. उसके बाद से गांव में एक पल के लिए भी बिजली नहीं आई. मोबाइल चार्ज करने, पानी भरने जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए लोगों को सरदारशहर या पड़ोसी गांवों में जाना पड़ रहा है. भीषण गर्मी में बुजुर्ग और बच्चों का हाल बेहाल है.

बार-बार शिकायत, कोई स्थायी समाधान नहीं

ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली गुल होने के बाद से लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन और मौखिक रूप से सूचित किया जा रहा है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया. हर बार 'काम चल रहा है' का आश्वासन मिल जाता है. इससे नाराज ग्रामीणों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है.

12 घंटे में बिजली नहीं तो चक्का जाम

मीतासर के ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अगले 12 घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो वे सरदारशहर-लूणकरणसर मुख्य सड़क मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे. ग्रामीणों ने कहा कि 4 दिन से हो रही परेशानी की जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन और बिजली विभाग की है.

बिजली विभाग का बयान

इस संबंध में बिजली विभाग के मनोज गोयंका (XEN सरदारशहर) ने बताया कि विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर टूटे हुए पोलों को बदलने और लाइन दुरुस्त करने का काम कर रही है. सहायक अभियंता भोजराज ने कहा कि युद्धस्तर पर काम चल रहा है और जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल कर किसानों और ग्रामीणों को राहत दी जाएगी.

मीतासर इलाके में खरीफ की बुवाई का समय चल रहा है. ऐसे में 4 दिन से बिजली नहीं होने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है. अब देखना होगा कि बिजली विभाग 12 घंटे की डेडलाइन से पहले लाइन दुरुस्त कर पाता है या फिर सरदारशहर-लूणकरणसर हाईवे पर ग्रामीणों का चक्का जाम देखने को मिलता है.