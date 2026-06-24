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सरदारशहर में तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश, आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी

Sardarshahr News: चूरू जिले के सरदारशहर में लगातार तीसरे दिन हुई तेज बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया और गर्मी-उमस से लोगों को राहत मिली. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byNavratan prajapat
Published: Jun 24, 2026, 07:55 PM|Updated: Jun 24, 2026, 07:55 PM
सरदारशहर में तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश, आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी
Image Credit: Sardarshahr NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sardarshahr News: चूरू जिले के सरदारशहर क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन मौसम ने करवट लेते हुए तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश दर्ज की गई. बारिश के चलते जहां एक ओर किसानों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी. वहीं, दूसरी ओर शहर के व्यापारी और आमजन जलभराव की समस्या से जूझते नजर आए. अच्छी बारिश से मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया और पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस व गर्मी से लोगों को राहत मिली.

बारिश का दौर शुरू होते ही शहर के मुख्य बाजारों, निचले इलाकों और कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया. जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर दोपहिया वाहन चालक पानी में फंसते दिखाई दिए, जबकि पैदल चलने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. शहर का ऐतिहासिक ताल मैदान पूरी तरह से जलमग्न हो गया. मैदान में कई फीट तक पानी जमा होने से आसपास के क्षेत्रों के लोगों को परेशानी हुई.

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बारिश के कारण मैदान बने तालाब

वहीं, खेल गतिविधियां भी पूरी तरह प्रभावित हो गई. लगातार हो रही बारिश के कारण मैदान तालाब जैसा नजर आने लगा. बारिश का असर राजकीय उप जिला अस्पताल पर भी देखने को मिला. अस्पताल परिसर और आसपास जलभराव होने से इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई मरीजों को पानी से होकर अस्पताल पहुंचना पड़ा, जिससे उनमें नाराजगी भी देखने को मिली. लोगों का कहना है कि अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के आसपास जल निकासी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मरीजों को परेशानी न झेलनी पड़े.

दूसरी ओर शहर के मुख्य बाजारों में पानी भरने से व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई. कई दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर जमा पानी निकालने में मशक्कत करनी पड़ी. ग्राहकों की आवाजाही कम होने से व्यापारियों को आर्थिक नुकसान की चिंता सताने लगी है. व्यापारियों ने नगर परिषद से जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है.

अच्छी पैदावार की उम्मीद

हालांकि किसानों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही. खेतों में बुवाई के बाद हुई लगातार बारिश से फसलों को पर्याप्त नमी मिल रही है, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है. किसानों का कहना है कि समय पर हुई यह बारिश खरीफ फसलों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी और सिंचाई पर होने वाला अतिरिक्त खर्च भी बचेगा.

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में भी क्षेत्र में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. ऐसे में प्रशासन को जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है. लगातार हो रही बारिश ने जहां किसानों की उम्मीदों को नई उड़ान दी है. वहीं, शहर की बदहाल जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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