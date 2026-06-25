/Churu: लगातार बारिश से बेहाल हुआ सरदारशहर, दूसरे दिन भी पानी में डूबे निचले इलाके

Churu News: चूरू जिले के सरदारशहर में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. लगातार दूसरे दिन भी शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. नगरपरिषद द्वारा मुख्य बाजार और अन्य क्षेत्रों का पानी निकास कर ताल मैदान की ओर छोड़े जाने से ताल मैदान पूरी तरह जलमग्न हो गया है.

मैदान में चारों ओर पानी भर जाने से यहां सुबह-शाम टहलने आने वाले लोगों, खेलकूद करने वाले बच्चों और रेहड़ी-ठेला लगाकर आजीविका चलाने वाले सैकड़ों परिवारों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है.

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शहर के सब्जी मंडी, बोड़िया कुआं सहित कई क्षेत्रों में अब भी पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जगह-जगह सड़कों पर पानी जमा होने से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है. ताल मैदान में आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले रतिराम सैनी ने बताया कि लगातार बारिश के कारण उनके रोजगार पर संकट मंडरा रहा है.

ताल मैदान में भरा पानी

उन्होंने कहा कि मैदान में इतना पानी भर चुका है कि यदि आगामी दिनों में और बारिश होती है तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी. उनका कहना है कि ताल मैदान में भरा पानी निकलने में करीब दो महीने तक का समय लग सकता है, जिससे यहां व्यवसाय करने वाले लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.

वहीं, शहरवासी विकास चौधरी ने बताया कि लगातार बारिश से शहर में जगह-जगह पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि राजकीय उपजिला अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी जलभराव के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि अस्पताल के सामने नगरपरिषद द्वारा हाल ही में बनाए गए नए फुटपाथ से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है.

पानी निकासी की समस्या

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में पानी निकासी की समस्या वर्षों पुरानी है, लेकिन अब यह समस्या नासूर बनती जा रही है. हर बार बारिश के दौरान मुख्य बाजार और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से शहर की जल निकासी व्यवस्था को सुधारने और इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है. विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक जलभराव रहने से मच्छरों के पनपने और दुर्गंध फैलने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है.

प्रशासन से जल्द राहत और समाधान की उम्मीद

ऐसे में शहरवासियों की चिंता केवल जलभराव तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं. लगातार बारिश से किसानों के चेहरे भले ही खिले हुए हैं, लेकिन शहर के व्यापारियों, रेहड़ी-ठेला संचालकों और आम नागरिकों के लिए यह बारिश अब परेशानी का सबब बनती जा रही है. शहरवासियों को अब प्रशासन से जल्द राहत और स्थायी समाधान की उम्मीद है.

