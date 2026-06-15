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MLA और SDM की नोक-झोंक के बाद बढ़ा विवाद, अनुसूचित जाति समाज ने विधायक का फूंका पुतला

Churu News: चूरू में पिछले दिन हुई जनसुनवाई के दौरान विधायक मनोज न्यांगली और उपखंड अधिकारी के बीच हुई कथित नोकझोंक मामले में अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने विधायक का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया.

Edited byAman SinghReported byNavratan prajapat
Published: Jun 15, 2026, 05:39 PM|Updated: Jun 15, 2026, 05:39 PM
MLA और SDM की नोक-झोंक के बाद बढ़ा विवाद, अनुसूचित जाति समाज ने विधायक का फूंका पुतला
Image Credit: Churu News

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में पिछले दिन हुई जनसुनवाई के दौरान विधायक मनोज न्यांगली और उपखंड अधिकारी के बीच हुई कथित नोकझोंक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. सोमवार को अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने इस मामले को लेकर विधायक का प्रतीकात्मक पुतला भी फूंका और विरोध प्रदर्शन किया.

साथ ही उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों और कर्मचारियों पर कथित दबाव एवं जातीय भेदभाव का मुद्दा उठाया. भगत सिंह फोर्स के लेटर पैड पर सौंपे गए ज्ञापन में समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है.

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जोगेंद्र सूडा ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण में कार्य करने दिया जाए तथा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. इस दौरान सत्यवान इन्दासर ने विधायक मनोज न्यांगली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया. पुष्पा सिंघल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच संवाद मर्यादित एवं लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए.

किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के साथ कथित अभद्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं है. ज्ञापन में यह भी कहा गया कि हाल ही के घटनाक्रम से अनुसूचित जाति समाज के कर्मचारियों और अधिकारियों में चिंता का माहौल है. समाज के लोगों ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से कर्मचारियों और अधिकारियों की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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