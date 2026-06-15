/MLA और SDM की नोक-झोंक के बाद बढ़ा विवाद, अनुसूचित जाति समाज ने विधायक का फूंका पुतला

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Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में पिछले दिन हुई जनसुनवाई के दौरान विधायक मनोज न्यांगली और उपखंड अधिकारी के बीच हुई कथित नोकझोंक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. सोमवार को अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने इस मामले को लेकर विधायक का प्रतीकात्मक पुतला भी फूंका और विरोध प्रदर्शन किया.
साथ ही उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों और कर्मचारियों पर कथित दबाव एवं जातीय भेदभाव का मुद्दा उठाया. भगत सिंह फोर्स के लेटर पैड पर सौंपे गए ज्ञापन में समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है.
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जोगेंद्र सूडा ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण में कार्य करने दिया जाए तथा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. इस दौरान सत्यवान इन्दासर ने विधायक मनोज न्यांगली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया. पुष्पा सिंघल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच संवाद मर्यादित एवं लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए.
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किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के साथ कथित अभद्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं है. ज्ञापन में यह भी कहा गया कि हाल ही के घटनाक्रम से अनुसूचित जाति समाज के कर्मचारियों और अधिकारियों में चिंता का माहौल है. समाज के लोगों ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से कर्मचारियों और अधिकारियों की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.
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