सरदारशहर में स्कूल संचालक पर दुष्कर्म का आरोप, धमकी देकर सालों तक करता रहा शोषण

Churu Crime: चूरू जिले में एक महिला ने स्कूल के संचालक पर अश्लील फोटो वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म करने के आरोप में सरदारशहर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है.
Trending Photos
Churu Crime: राजस्थान के चूरू जिले में सरदारशहर पुलिस थाने में शहरी क्षेत्र की महिला ने शहर के रतनागोगामेड़ी के पास स्थित नवीन बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक महावीर प्रसाद पर अश्लील फोटो वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शहरी क्षेत्र की एक महिला ने मामला दर्ज करवाया है कि मैं पिछले कई सालों से अपने पति से अलग होकर अपने बच्चों के साथ पिता द्वारा बनवाकर दिए गए मकान में रहती हूं. 2009 में हमारी बिरादरी का महावीर प्रसाद निवासी रतना गोगामेड़ी नवीन बालमंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरे घर आया और कहा कि मेरी नवीन बाल मंदिर नाम से स्कूल है.
आप मेरी बिरादरी के हो इसलिए मैं आपके बच्चों को मुफ्त में पढ़ा दूंगा और आप मेरी स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ा देना जिसकी आपको अच्छी सैलरी भी दूंगा. उसके बाद मैं महावीर प्रसाद की स्कूल में जाने लगी, तो उसे पता चल गया कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, तो वह मेरे घर पर आने-जाने लगा. 11 जून 2011 को मेरे बच्चे मेरे पिता के घर गए हुए थे और मैं घर पर अकेली थी.
शाम करीब 7 बजे मैं कमरे में कपड़े बदल रही थी, उस समय महावीर प्रसाद मेरे घर आया और मुझे कमरे में कपड़े बदलती देखकर मेरा अश्लील वीडियो बना लिया. जब मैंने विरोध किया, तो महावीर प्रसाद मेरे कमरे में घुस गया और कमरा बंदकर मुझे वीडियो दिखाकर कहा कि मैं जैसा कहता हूं वैसा करती रहो वरना यह वीडियो वायरल करके तुझे बदनाम कर दूंगा और तेरे बच्चों को मरवा दूंगा.
महावीर प्रसाद ने मुझे डरा धमकाकर मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर जबरन मेरे साथ दुष्कर्म किया. मैं अकेली महिला होने के कारण और लोकलाज की वजह चुप रही. उसके बाद महावीर प्रसाद मुझे स्कूल के ऊपर स्थित अपने कमरे में घर बुलाता और वहां पर मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता और दुष्कर्म करते हुए मेरे साथ वीडियो बना लेता था, उसके बाद जब महावीर प्रसाद को मौका मिलता तब मेरे घर आकर या स्कूल में स्थित अपने मकान में मेरे साथ दुष्कर्म करता और मेरा देह शोषण करने लगा. मेरे मोबाइल का दुरुपयोग करने लगा.
यह भी पढ़ें- कैलाश चौधरी बने BJP किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, मदन राठौड़ बोले- लॉन्ग जंप के लिए पीछे...
2022 में मेरे पुत्र की शादी हो गई, तब मैंने महावीर प्रसाद से कई बार विनती की और कहा कि मेरे घर पर बहू आ गई है, तो मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन महावीर प्रसाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और लगातार मेरा देह शोषण करता रहा. उसके बाद मैं अपने पुत्र के साथ दूसरे शहर में चली गई और जब वापस आई, तो महावीर प्रसाद मुझे वापस परेशान करने लगा.
2 जनवरी 2026 को मैं मेरी मां के साथ घर आ रही थी, तभी रास्ते में महावीर प्रसाद ने मुझे रोक लिया और कहा कि मैं तेरे को कई बार बोल चुका हूं तू आती नहीं है. अगर मेरे पास नहीं आई, तो तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा, तो मैं रोने लग गई. तब मेरी मां ने पूछा तो मैंने हिम्मत करके मेरी मां को सारी आपबीती बताई. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!