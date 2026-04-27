/चूरू के राजकीय अस्पताल भयंकर घोटाला, लेबर रूम से गायब हो गई 12 हजार एबॉर्शन की टैबलेट्स

Churu Crime: राजस्थान के चूरू जिले के राजकीय भरतिया अस्पताल से गंभीर लापरवाही और संभावित घोटाले का मामला सामने आया है. अस्पताल के लेबर रूम से मेडिकल एबॉर्शन (गर्भपात) में इस्तेमाल होने वाली करीब 12 हजार से अधिक मिजोप्रोस्टोल टैबलेट्स गायब पाई गई हैं. यह दवा अत्यंत संवेदनशील है और इसके खुले बाजार में बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है. इतनी बड़ी मात्रा में दवाओं के गायब होने से अवैध सप्लाई और काला बाजारी की आशंका जताई जा रही है, जिससे पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है.



इंचार्ज बदलते ही खुलासा, स्टॉक में भारी गड़बड़ीमामले का खुलासा तब हुआ जब हाल ही में लेबर रूम की जिम्मेदारी एक नर्सिंग कर्मी को सौंपी गई. नई इंचार्ज ने जब स्टॉक का मिलान किया तो रिकॉर्ड बुक और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर सामने आया. गहन जांच में पता चला कि हजारों की संख्या में मिजोप्रोस्टोल टैबलेट्स गायब हैं. यह खुलासा होते ही अस्पताल प्रशासन में खलबली मच गई.



शिकायत कलेक्टर तक पहुंची, प्रशासन सतर्कनर्सिंग कर्मी ने इस गंभीर गड़बड़ी की सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी. मामला तेजी से बढ़ा और जिला कलेक्टर तक पहुंच गया. कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया. शुरुआती जांच में आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये दवाएं अवैध रूप से बाहर सप्लाई की गई होंगी या काला बाजार में पहुंचाई गई होंगी.



तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठितमामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तुरंत तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी. इस कमेटी को स्टॉक रजिस्टर, सप्लाई चेन, दवाओं की खरीद प्रक्रिया और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. अस्पताल अधीक्षक डॉ. दीपक चौधरी ने बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है. अब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाएगा.



स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे गंभीर सवालयह घटना राजकीय अस्पतालों में दवाओं की सुरक्षा और स्टॉक प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रही है. मिजोप्रोस्टोल जैसी संवेदनशील दवा का इतना बड़ा स्टॉक गायब होना सामान्य लापरवाही नहीं माना जा सकता. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि दवाएं अवैध रूप से बाहर पहुंच गई हैं तो यह महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है.



फिलहाल अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन पूरे मामले पर सख्त नजर रखे हुए हैं. लोगों की निगाहें अब जांच रिपोर्ट और उस पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं. अगर जांच में किसी कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह मामला चूरू जिले के स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और अस्पतालों में दवा प्रबंधन को और सख्त बनाया जाएगा.

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