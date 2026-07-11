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चूरू में हाथी दांत तस्करी का बड़ा खुलासा! 20 लाख का आइवरी जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार

Churu News: चूरू के सुजानगढ़ में डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10.8 किलो हाथी दांत के छह टुकड़े बरामद किए. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई जा रही है. चार आरोपियों को गिरफ्तार कर वन विभाग ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byNavratan prajapat
Published: Jul 11, 2026, 02:12 PM|Updated: Jul 11, 2026, 02:12 PM
चूरू में हाथी दांत तस्करी का बड़ा खुलासा! 20 लाख का आइवरी जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: हाथी दांत के छह टुकड़े बरामद.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Churu News: चूरू जिले के सुजानगढ़ में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) की अहमदाबाद जोनल यूनिट ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 10 किलो 800 ग्राम वजनी हाथी दांत के छह टुकड़े बरामद किए गए. बरामद हाथी दांत की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई जा रही है.

दो कार और एक बाइक भी जब्त
डीआरआई टीम ने कार्रवाई के दौरान तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे दो कार और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है. इस कार्रवाई को वन्यजीव तस्करी के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है.

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गौपालपुरा रोड पर हुई कार्रवाई
क्षेत्रीय वन अधिकारी ओकेश यादव ने बताया कि डीआरआई की टीम ने गौपालपुरा रोड पर छापेमारी कर हाथी दांत बरामद किया. कार्रवाई पूरी होने के बाद डीआरआई ने वन विभाग को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बरामद हाथी दांत को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की.

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
वन विभाग के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. विभाग नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर रहा है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार चार आरोपियों में दो बीदासर, एक तारानगर और एक कोटपूतली का निवासी है.

तस्करी नेटवर्क की भी हो रही जांच
क्षेत्रीय वन अधिकारी ओकेश यादव ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए केवल बरामदगी तक जांच सीमित नहीं रहेगी. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हाथी दांत कहां से लाया गया था और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था. इसके साथ ही इस तस्करी के पीछे सक्रिय संभावित नेटवर्क की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं.

वन्यजीव तस्करी पर एजेंसियों की सख्ती
डीआरआई और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ है कि वन्यजीवों से जुड़े अवैध कारोबार पर एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं. मामले की जांच जारी है और अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं का भी खुलासा हो सकता है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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