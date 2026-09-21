/सुजानगढ़ में BJP की बड़ी जीत: मदन गुलेरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी को 32 वोटों से हराया

Sujangarh News: राजस्थान के चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मदन गुलेरिया ने जीत दर्ज की है. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुए मतदान में भाजपा प्रत्याशी मदन गुलेरिया को कुल 46 मत प्राप्त हुए, जबकि प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी अमित मारोठिया मात्र 14 मतों पर ही सिमट गए. 32 मतों के बड़े अंतर से मदन गुलेरिया को विजयी घोषित किया गया.

कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव, मदन गुलेरिया ने जीत की हासिल

रिटर्निंग अधिकारी एवं एडीएम संतोष कुमार ने परिणाम की आधिकारिक घोषणा करते हुए मदन गुलेरिया के निर्वाचित होने की जानकारी दी. सभापति चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. कोतवाली सीआई मुकेश कुमार एवं सदर सीआई मुकुट बिहारी के नेतृत्व में नगर परिषद परिसर के बाहर और भीतर भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा.

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जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

परिणाम की घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. मतदान के पश्चात और परिणाम आने से पहले भाजपाई पार्षदों ने नगर परिषद के बाहर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया. निर्वाचित होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवनिर्वाचित सभापति मदन गुलेरिया ने सुजानगढ़ की जनता एवं पार्षदों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी 5 साल पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा में समर्पित रहूंगा.

जलभराव से निजात दिलाना पहली प्राथमिकता

शहर के विकास की रूपरेखा पर बात करते हुए नवनिर्वाचित सभापति ने स्पष्ट किया कि सुजानगढ़ को जलभराव की विकट समस्या से मुक्ति दिलाना उनका सबसे पहला संकल्प है. उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा है और अब भी दोहराता हूं कि मेरी सबसे पहली प्राथमिकता शहर की जलभराव की समस्या का समाधान करना है. आगामी मानसून सत्र आने से पहले-पहले सुजानगढ़ को इस जलभराव की समस्या से हमेशा के लिए निजात दिला दी जाएगी.

रतनगढ़ में भी BJP का बोर्ड

वहीं, चूरू की रतनगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय को 15 मतों से हराकर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनाया है. भाजपा प्रत्याशी सुनील शर्मा को 30 एवं कांग्रेस प्रत्याशी अजय को 15 मत मिले है. सुबह 10 बजे शुरू हुई मतदान प्रक्रिया करीब 12 बजे तक चली और उसके बाद मतगणना शुरू हुई.

BJP के पास थे 21 पार्षद, मिले 30 वोट, क्रॉस वोटिंग के संकेत

उल्लेखनीय रहे कि भाजपा के 21, कांग्रेस के 16 एवं आठ निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतकर नगरपालिका पहुंचे थे. भाजपा को पूर्ण बहुमत के लिए 23 मत चाहिए थे, लेकिन भाजपा प्रत्याशी ने 30 मत प्राप्त किए हैं, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान किया है.

सुनील शर्मा ने ली पद की शपथ

वहीं आठ निर्दलीय प्रत्याशियों में से भाजपा के पक्ष में किस-किस ने मतदान किया है, यह तो बताना स्पष्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस द्वारा किए गए भीतरघात के चलते भाजपा को 30 मत मिले और सुनील शर्मा रतनगढ़ के नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष बने है. शर्मा के निर्वाचित होने के बाद निर्वाचन अधिकारी मिथिलेश कुमार ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा और पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर पूर्व विधायक अभिनेष महर्षि, तहसीलदार अंकित मैमानी, डीवाईएसपी इनसार अली, सीआई संदीप कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे.