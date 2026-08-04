/शादी के 45 साल बाद पति ने भेजा तलाक का नोटिस, पत्नी बोली- घर और जमीन हड़पने की चाल

Sujangarh, Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में 45 साल पुराने वैवाहिक रिश्ते में उस समय दरार आ गई, जब 55 वर्षीय महिला को उसके पति की ओर से तलाक का नोटिस भेजा गया.

महिला ने इसे संपत्ति हड़पने की साजिश बताते हुए पति के साथ पांच लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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55 वर्षीय ताहिरा बानो ने इन 5 लोगों पर लगाया आरोप

सुजानगढ़ के रहने वाले 55 वर्षीय ताहिरा बानो ने आरोप लगाया है कि उनके पति मोहम्मद सलीम खीची ने 45 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उन्हें तलाक का नोटिस भेज दिया.

महिला का कहना है कि यह कदम ससुर द्वारा उनके और बच्चों के नाम की गई संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से उठाया गया है. मामले में पति सहित पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

साल 1981 में हुई थी शादी

पीड़िता ताहिरा बानो के अनुसार, उनकी शादी साल 1981 में मोहम्मद सलीम खीची से हुआ था. दंपती के तीन बच्चे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. उनका कहना है कि इतने लंबे वैवाहिक जीवन के बाद अचानक पति द्वारा तलाक का नोटिस भेजे जाने से उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा है और इस उम्र में उनका जीवन असुरक्षा के दौर में पहुंच गया है.

ताहिरा बानो ने कोतवाली थाने में पति सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि भारत में मुस्लिम तलाक की प्रक्रिया मुख्य रूप से शरिया (इस्लामी कानून) और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत संचालित होती है. पति द्वारा एक साथ तीन बार तलाक बोलकर दिया जाने वाला तलाक-ए-बिद्दत अब कानूनन अमान्य और दंडनीय अपराध माना जाता है. इसके अलावा खुला और न्यायालय के माध्यम से लिया जाने वाला तलाक भी मुस्लिम समुदाय में वैध कानूनी विकल्प हैं.

मुस्लिम कानून में पत्नी को भी तलाक लेने के कई अधिकार प्राप्त हैं. खुला के तहत पत्नी अपनी इच्छा से पति को महर या कुछ संपत्ति वापस करके आपसी सहमति से वैवाहिक संबंध समाप्त कर सकती है. वहीं फस्ख (न्यायिक तलाक) के प्रावधान के अनुसार, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, 1939 के तहत पत्नी अदालत या काजी की मदद से तलाक प्राप्त कर सकती है, यदि पति लंबे समय से लापता हो, उसके साथ प्रताड़ना करता हो या वैवाहिक जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहा हो. इसके अलावा तलाक-ए-तफवीज में शादी के समय निकाहनामे के जरिए पति पत्नी को विशेष रूप से तलाक लेने का अधिकार सौंप सकता है.

