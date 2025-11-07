चूरू के सरकारी अस्पताल में नवजात की संदिग्ध मौत, गले पर थे ऐसे निशान कि....

Churu News: राजकीय डीबी चिकित्सालय में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक नवजात की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गयी. अस्पताल प्रशासन ने नवजात की गला घोंटकर हत्या करने की आशंका जतायी है हालांकि मौत का वास्तविक कारण जानने के लिए नवजात के शव को मोर्चरी में रखवाया गया हैं. जहां उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा.

अस्पताल प्रशासन ने कोतवाली पुलिस को दी गयी रिपोर्ट में बताया कि बीती रात करीब 12 बजे गांव अजीतसर की 40 वर्षीय प्रसूता गुड्डी देवी ने नवजात लड़के को जन्म दिया था. लेबर रूम में सामान्य प्रसव के बाद प्रसूता और नवजात को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था. रात को सब कुछ सामान्य था लेकिन सुबह करीब पांच बजे नवजात के मामा उसे नीकू वार्ड में अचेत हालत में लेकर पहुंचे, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अस्पताल प्रशासन ने प्राथमिक जांच में पाया कि नवजात के गले पर संदिग्ध निशान थे, जिसके आधार पर हत्या की आशंका जतायी जा रही है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नवजात के शव को मोर्चरी में रखवाया हैं. कोतवाली पुलिस अब प्रसूता, उसके परिजन और अस्पताल स्टाफ से पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नवजात की मौत का वास्तविक कारणों का खुलासा हो पायेगा. पुलिस को सूचना दे दी गयी है. वहीं नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

कोतवाली एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने सूचना दी कि नवजात को उसके परिजन नीकू वार्ड में मृत हालत में लेकर पहुंचे हैं. रात को प्रसव होने के बाद नवजात को उसकी मां के साथ वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था. करीब पांच बजे परिजन उसे मृत हालत में लेकर नीकू वार्ड पहुंचे. अस्पताल प्रशासन ने संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु होना बताया है. पोस्टमार्टम कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

