तारानगर में राशन डीलर की मनमानी! 1 किमी दूर केंद्र से गरीब परेशान, SDM को सौंपा ज्ञापन

Churu news: चूरू जिले के तारानगर कस्बे के वार्ड नं. 1 (कुम्हारों का मोहल्ला) में राशन डीलर द्वारा खाद्य सामग्री वितरण में की जा रही अनियमितताओं को लेकर वार्डवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है. मनमानी से परेशान वार्डवासियों ने आज उपखण्ड अधिकारी, तारानगर को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषी डीलर के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की मांग की है.

मनमाने ढंग से बदला वितरण केंद्र

वार्डवासियों ने ज्ञापन में बताया कि राशन डीलर पहले वार्ड नं. 1 में ही वितरण कार्य करता था, लेकिन 5 नवंबर 2025 से उसने मनमानी करते हुए वितरण केंद्र बदल दिया है. डीलर ने वितरण का कार्य अपने घर (जो वार्ड नं. 35 में स्थित है) पर शुरू कर दिया है. वार्ड नं. 1 से वार्ड नं. 35 की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है. इससे वृद्धजन, महिलाएं और गरीब तबके के लोगों को भारी परेशानी हो रही है.

आर्थिक बोझ: राशन लेने के लिए इन लोगों को टैम्पो या रिक्शा किराए पर लेना पड़ रहा है, जिससे गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. शिकायत में यह भी बताया गया है कि डीलर वार्डवासियों से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है.

भूखमरी की स्थिति, कार्रवाई की मांग

वार्डवासियों का आरोप है कि समय पर राशन नहीं मिलने के कारण कई परिवारों को भूखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. इस मौके पर देवकरण प्रजापत, पूर्णमल, किशन, रमेश दादरवाल, मुकेश, और कई अन्य वार्डवासी मौजूद रहे. सभी ने एक स्वर में प्रशासन से मांग की कि: वार्ड नं.1 में राशन वितरण कार्य की जांच की जाए.दोषी डीलर के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए.वार्डवासियों को उनके वार्ड में ही सुचारू रूप से राशन उपलब्ध करवाया जाए.



