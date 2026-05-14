/दस्तावेजों की जंग में अटकी दो मासूमों की सांसें, बिना आधार कार्ड के टीबी से जूझ रहे बच्चे

Rajasthan News: निकटवर्ती गांव बडाबर से हमारे सरकारी सिस्टम और संवेदनशीलता पर गहरा सवाल खड़ा करने वाली खबर सामने आई है. दो मासूम बच्चे, ढाई वर्षीय मुकेश और 8 वर्षीय माया, न केवल अनाथ होने का दंश झेल रहे हैं, बल्कि टीबी (क्षय रोग) जैसी घातक बीमारी से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. विडंबना यह है कि प्रशासन की कागजी जटिलताओं के कारण इन बच्चों को सरकारी दवा तक नसीब नहीं हो रही है.



एक ही परिवार के तीन सदस्यों को लील गई बीमारी

इन मासूमों की स्थिति किसी त्रासदी से कम नहीं है. इनकी माता चैनकी, पिता हड़मानाराम और बड़े भाई विनोद की मौत पहले ही टीबी के कारण हो चुकी है. अब यह दोनों बच्चे भी इसी बीमारी की चपेट में हैं. माता-पिता की मृत्यु के बाद इन बच्चों का सहारा बनी इनकी रिश्तेदार भंवरी देवी खुद बेबस हैं. भंवरी देवी ने बताया कि उनके पति भी लंबे समय से बीमार हैं और परिवार के पास दो वक्त की रोटी का भी संकट है.

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आधार और जन-आधार के अभाव में इलाज भी हुआ बेगाना

बच्चों की देखभाल कर रही भंवरी देवी का कहना है कि वे महीनों से अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन बच्चों के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है. पहचान के पुख्ता दस्तावेजों (आधार और जन-आधार कार्ड) के अभाव में सरकारी अस्पताल में बच्चों की पर्ची तक नहीं कट रही है, जिसके कारण उन्हें नि:शुल्क दवाइयां मिलना तो दूर, स्कूल में प्रवेश मिलना भी नामुमकिन हो गया है.



अमृता चौधरी ने उठाई आवाज

सामाजिक कार्यकर्ता अमृता चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए प्रशासन को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि सरकार की तमाम जन-कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद दो मासूम बच्चे बिना दवा के दम तोड़ रहे हैं. उन्होंने प्रशासन से अधिकारियों को स्वयं बच्चों के घर जाकर तुरंत उनके समस्त दस्तावेज (आधार कार्ड आदि) बनवाने, इन बच्चों को तत्काल सरकारी पालनहार योजना से जोडऩे के साथ बच्चों के पिता के नाम की जमीन को तुरंत उनके नाम (नामांतरण) करने की मांग की है.



प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल

हाल ही में इस मामले की जानकारी एडीएम और एसडीएम को भी दी गई है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि इन बच्चों को समय पर नि:शुल्क उपचार नहीं मिला, तो वे भी अपने माता-पिता की तरह मौत के मुंह में समा जाएंगे. सवाल यह उठता है कि क्या डिजिटल इंडिया के इस दौर में कागजों की कमी किसी की जान लेने का लाइसेंस बन सकती है?

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