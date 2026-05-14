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दस्तावेजों की जंग में अटकी दो मासूमों की सांसें, बिना आधार कार्ड के टीबी से जूझ रहे बच्चे

Sujangarh TB Orphans: राजस्थान के सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बडाबर से एक अत्यंत दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. दो मासूम अनाथ बच्चे ढाई वर्षीय मुकेश और 8 वर्षीय माया टीबी (क्षय रोग) जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकारी कागजी जटिलताओं के कारण उन्हें सरकारी दवा तक नहीं मिल पा रही है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 14, 2026, 02:49 PM|Updated: May 14, 2026, 02:49 PM
दस्तावेजों की जंग में अटकी दो मासूमों की सांसें, बिना आधार कार्ड के टीबी से जूझ रहे बच्चे
Image Credit: Sujangarh TB Orphans

Rajasthan News: निकटवर्ती गांव बडाबर से हमारे सरकारी सिस्टम और संवेदनशीलता पर गहरा सवाल खड़ा करने वाली खबर सामने आई है. दो मासूम बच्चे, ढाई वर्षीय मुकेश और 8 वर्षीय माया, न केवल अनाथ होने का दंश झेल रहे हैं, बल्कि टीबी (क्षय रोग) जैसी घातक बीमारी से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. विडंबना यह है कि प्रशासन की कागजी जटिलताओं के कारण इन बच्चों को सरकारी दवा तक नसीब नहीं हो रही है.


एक ही परिवार के तीन सदस्यों को लील गई बीमारी
इन मासूमों की स्थिति किसी त्रासदी से कम नहीं है. इनकी माता चैनकी, पिता हड़मानाराम और बड़े भाई विनोद की मौत पहले ही टीबी के कारण हो चुकी है. अब यह दोनों बच्चे भी इसी बीमारी की चपेट में हैं. माता-पिता की मृत्यु के बाद इन बच्चों का सहारा बनी इनकी रिश्तेदार भंवरी देवी खुद बेबस हैं. भंवरी देवी ने बताया कि उनके पति भी लंबे समय से बीमार हैं और परिवार के पास दो वक्त की रोटी का भी संकट है.

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आधार और जन-आधार के अभाव में इलाज भी हुआ बेगाना
बच्चों की देखभाल कर रही भंवरी देवी का कहना है कि वे महीनों से अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन बच्चों के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है. पहचान के पुख्ता दस्तावेजों (आधार और जन-आधार कार्ड) के अभाव में सरकारी अस्पताल में बच्चों की पर्ची तक नहीं कट रही है, जिसके कारण उन्हें नि:शुल्क दवाइयां मिलना तो दूर, स्कूल में प्रवेश मिलना भी नामुमकिन हो गया है.


अमृता चौधरी ने उठाई आवाज
सामाजिक कार्यकर्ता अमृता चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए प्रशासन को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि सरकार की तमाम जन-कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद दो मासूम बच्चे बिना दवा के दम तोड़ रहे हैं. उन्होंने प्रशासन से अधिकारियों को स्वयं बच्चों के घर जाकर तुरंत उनके समस्त दस्तावेज (आधार कार्ड आदि) बनवाने, इन बच्चों को तत्काल सरकारी पालनहार योजना से जोडऩे के साथ बच्चों के पिता के नाम की जमीन को तुरंत उनके नाम (नामांतरण) करने की मांग की है.


प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल
हाल ही में इस मामले की जानकारी एडीएम और एसडीएम को भी दी गई है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि इन बच्चों को समय पर नि:शुल्क उपचार नहीं मिला, तो वे भी अपने माता-पिता की तरह मौत के मुंह में समा जाएंगे. सवाल यह उठता है कि क्या डिजिटल इंडिया के इस दौर में कागजों की कमी किसी की जान लेने का लाइसेंस बन सकती है?

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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