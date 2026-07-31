/छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक सस्पेंड, रोते हुए बोली- 'सर मुझे जबरन घर ले गए थे, मेरे साथ गलत काम किया'

Churu News: चूरू के सांडवा थाना इलाके की 11वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने राजकीय विद्यालय में कार्यरत एक शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

घटना के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने शुक्रवार को राजकीय विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया और आरोपी शिक्षक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. ज़ी राजस्थान पर खबर चलने के बाद मामले की गंभीरता क़ो देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी सज्जन सिंह सैनी ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी.

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सांड़वा थानाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर सांडवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की समझाइश के बाद विद्यालय का ताला खुलवाया गया, जिसके बाद विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश कराया गया. पुलिस ने परिजनों को निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाकर मामले की जांच जारी है. वहीं घटना के बाद शिक्षक गांव से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. मामले की जांच डीएसपी दरजाराम बोस कर रहे हैं.

क्या कहना है सांड़वा थानाधिकारी महेंद्र कुमार का

सांड़वा थानाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी पुत्री राजकीय विद्यालय में कक्षा 11वीं की छात्रा है. विद्यालय में अध्ययन के दौरान वहां कार्यरत पीटीआई ने छात्रा से उसके घर का संपर्क प्राप्त कर लिया था. 30 जुलाई 2026 को छात्रा रोज की तरह विद्यालय गई थी. आधी छुट्टी के बाद वह कक्षा में वापस नहीं लौटी. अन्य छात्राओं द्वारा जानकारी देने पर विद्यालय के शिक्षकों ने छात्रा के पिता को फोन कर बताया कि उनकी बेटी स्कूल में नहीं है.

कमरे में बंद कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया

पिता उसकी तलाश करते हुए विद्यालय पहुंचे. इसी दौरान करीब 12:30 बजे छात्रा डरी-सहमी अवस्था में विद्यालय वापस पहुंची. घर पहुंचने पर छात्रा ने परिजनों को बताया कि सुबह करीब 10:20 बजे आरोपी शिक्षक ने उसे विद्यालय के सामने से इशारा कर बुलाया और एक गली में ले जाकर बहला-फुसलाकर तथा दबाव बनाकर मोटरसाइकिल पर बैठाया. आरोप है कि शिक्षक उसे अपने घर ले गया, जहां घर में कोई मौजूद नहीं था. वहां एक कमरे में बंद कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.