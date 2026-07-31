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छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक सस्पेंड, रोते हुए बोली- 'सर मुझे जबरन घर ले गए थे, मेरे साथ गलत काम किया'

Churu News: चूरू के सांडवा में 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी सरकारी स्कूल के पीटीआई (PTI) शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है. आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद पुलिस फरार आरोपी की तलाश और मामले की निष्पक्ष जांच में जुटी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Navratan prajapat
Published:Jul 31, 2026, 04:59 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 04:59 PM IST
छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक सस्पेंड, रोते हुए बोली- 'सर मुझे जबरन घर ले गए थे, मेरे साथ गलत काम किया'
Image Credit: राजकीय विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन.

Churu News: चूरू के सांडवा थाना इलाके की 11वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने राजकीय विद्यालय में कार्यरत एक शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

घटना के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने शुक्रवार को राजकीय विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया और आरोपी शिक्षक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. ज़ी राजस्थान पर खबर चलने के बाद मामले की गंभीरता क़ो देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी सज्जन सिंह सैनी ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी.

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सांड़वा थानाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर सांडवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की समझाइश के बाद विद्यालय का ताला खुलवाया गया, जिसके बाद विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश कराया गया. पुलिस ने परिजनों को निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाकर मामले की जांच जारी है. वहीं घटना के बाद शिक्षक गांव से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. मामले की जांच डीएसपी दरजाराम बोस कर रहे हैं.

क्या कहना है सांड़वा थानाधिकारी महेंद्र कुमार का
सांड़वा थानाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी पुत्री राजकीय विद्यालय में कक्षा 11वीं की छात्रा है. विद्यालय में अध्ययन के दौरान वहां कार्यरत पीटीआई ने छात्रा से उसके घर का संपर्क प्राप्त कर लिया था. 30 जुलाई 2026 को छात्रा रोज की तरह विद्यालय गई थी. आधी छुट्टी के बाद वह कक्षा में वापस नहीं लौटी. अन्य छात्राओं द्वारा जानकारी देने पर विद्यालय के शिक्षकों ने छात्रा के पिता को फोन कर बताया कि उनकी बेटी स्कूल में नहीं है.

कमरे में बंद कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया
पिता उसकी तलाश करते हुए विद्यालय पहुंचे. इसी दौरान करीब 12:30 बजे छात्रा डरी-सहमी अवस्था में विद्यालय वापस पहुंची. घर पहुंचने पर छात्रा ने परिजनों को बताया कि सुबह करीब 10:20 बजे आरोपी शिक्षक ने उसे विद्यालय के सामने से इशारा कर बुलाया और एक गली में ले जाकर बहला-फुसलाकर तथा दबाव बनाकर मोटरसाइकिल पर बैठाया. आरोप है कि शिक्षक उसे अपने घर ले गया, जहां घर में कोई मौजूद नहीं था. वहां एक कमरे में बंद कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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