रतनगढ़ मेगा हाईवे पर पलटा संतरे से भरा ट्रक, सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल

Churu Truck Overturned: राजस्थान के चूरू जिले में रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर स्थित एक तीखी गोलाई वाहन चालकों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है. शुक्रवार को पंजाब के अबोहर से संतरे भरकर कर्नाटक जा रहा एक ट्रक इसी गोलाई पर अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे के बाद ट्रक में भरे हुए संतरे सड़क पर बिखर गए.

गनीमत यह रही कि दुर्घटना में ट्रक चालक को केवल मामूली चोटें आईं. स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह वही स्थान है, जहां महज दो दिन पहले स्पिरिट से भरा एक टैंकर भी इसी तरह अनियंत्रित होकर पलट गया था. लगातार हो रहे इन हादसों ने हाईवे की इंजीनियरिंग और सुरक्षा उपायों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

खतरनाक मोड़ पर न बोर्ड, न डिवाइडर

हादसे के बाद ट्रक चालक ने बताया कि यह गोलाई बहुत खतरनाक है. सड़क का कटाव अधिक होने के बावजूद यहां प्रशासन द्वारा कोई चेतावनी बोर्ड या संकेतक नहीं लगाया गया है, जिससे रात या तेज रफ्तार के दौरान चालकों को मोड़ का अंदाजा नहीं मिल पाता.

हमारी सरकार से मांग है कि आईटीआई से लेकर संकटमोचन नंदीशाला के बीच इस मार्ग पर डिवाइडर बनाया जाए. इस बड़ी गोलाई की वजह से आए दिन वाहन पलट रहे हैं. अगर डिवाइडर और उचित संकेतक लग जाएं, तो भविष्य में होने वाले बड़े हादसों को रोका जा सकता है.

हादसे की सूचना मिलते ही रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. क्रेन की मदद से पलटे हुए ट्रक को सीधा करने का प्रयास शुरू किया गया. वहीं मजदूरों को बुलाकर सड़क पर बिखरे हुए संतरों को एकत्र करवाया जा रहा है, ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके.

