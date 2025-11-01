चूरू में पिकअप से कुचलकर युवक की हत्या, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू जिले में सरदारशहर के बीकानेर रोड स्थित गणेश होटल पर पिकअप से टक्कर मारकर 35 वर्षीय विकास सैनी की हत्या करने के मामले में पुलिस ने तुरंत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शहर के वार्ड 16 हरिराम जी के मंदिर के पास निवासी 21 वर्षीय मानवेंद्र सिंह पुत्र संजयसिंह राजपूत और सोमणसर निवासी 25 वर्षीय सतपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है.

थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने शनिवार शाम 6 बजे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों ने शहर के बीकानेर रोड स्थित गणेश होटल पर खाना खाया और पैसे की बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ. उसके बाद पिकअप लेकर आए और पिकअप की टक्कर से होटल का सामान बिखेर दिया.

इस दौरान वार्ड 22 निवासी 35 वर्षीय विकास सैनी को गंभीर चोट आई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मानवेंद्र सिंह और सतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इस कार्रवाई में थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई सहित एएसआई प्रदीप कुमार मीणा, कांस्टेबल विनोद कुमार चौधरी, नंदलाल डूडी और सत्यप्रकाश मीणा की विशेष भूमिका रही.