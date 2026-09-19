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Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में रतनगढ़ तहसील के गांव खुडेरा में शुक्रवार की दोपहर मवेशियों को चराने के लिए गए दो भाई मिट्टी में दब गए. ग्रामीणों ने उन्हें मिट्टी से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर एक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, तो वहीं दूसरे को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया.
घटना को लेकर मृतक के दादा ने शुक्रवार की रात पुलिस में रिपोर्ट दी है, जिसपर पुलिस ने मामला दर्ज कर शनिवार को लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.
रेत के टीले से गिरकर मिट्टी में दबे दोनों भाई
पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव खुडेरा चारणान निवासी भगवानाराम नायक ने रिपोर्ट दी कि उसका पोता अमन व अंकित मवेशियों को लेकर गांव के जोहड़ के पास सरकारी भूमि पर गए हुए थे. वहां पर रेत के टीले से अंकित व अमन नीचे गिर गए और मिट्टी धंस गई, जिससे वे दोनों मिट्टी में दब गए. पास में खेल रहे बच्चों ने घटना से ग्रामीणों को अवगत करवाया, जिसपर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को मिट्टी से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने अंकित पुत्र मुकेश को मृत घोषित कर दिया.
वहीं अमन पुत्र सुरेश कुमार की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. अमन का जयपुर में उपचार चल रहा है. घटना के बाद जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई. पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. मामले की जांच सीआई संदीप कुमार कर रहे हैं.
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