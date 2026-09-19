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मवेशियों को चराने गए दो भाई मिट्टी में दबे, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

Churu News: चूरू के खुडेरा गांव में मवेशी चराने गए दो भाई रेत के टीले से गिरने के बाद मिट्टी में दब गए. ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published:Sep 19, 2026, 05:11 PM IST | Updated:Sep 19, 2026, 05:11 PM IST
मवेशियों को चराने गए दो भाई मिट्टी में दबे, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल
Image Credit: Churu News

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में रतनगढ़ तहसील के गांव खुडेरा में शुक्रवार की दोपहर मवेशियों को चराने के लिए गए दो भाई मिट्टी में दब गए. ग्रामीणों ने उन्हें मिट्टी से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर एक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, तो वहीं दूसरे को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया.

घटना को लेकर मृतक के दादा ने शुक्रवार की रात पुलिस में रिपोर्ट दी है, जिसपर पुलिस ने मामला दर्ज कर शनिवार को लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.

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रेत के टीले से गिरकर मिट्टी में दबे दोनों भाई

पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव खुडेरा चारणान निवासी भगवानाराम नायक ने रिपोर्ट दी कि उसका पोता अमन व अंकित मवेशियों को लेकर गांव के जोहड़ के पास सरकारी भूमि पर गए हुए थे. वहां पर रेत के टीले से अंकित व अमन नीचे गिर गए और मिट्टी धंस गई, जिससे वे दोनों मिट्टी में दब गए. पास में खेल रहे बच्चों ने घटना से ग्रामीणों को अवगत करवाया, जिसपर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को मिट्टी से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने अंकित पुत्र मुकेश को मृत घोषित कर दिया.

वहीं अमन पुत्र सुरेश कुमार की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. अमन का जयपुर में उपचार चल रहा है. घटना के बाद जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई. पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. मामले की जांच सीआई संदीप कुमार कर रहे हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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