जन्म के दो घंटे बाद मां ने बेटे को को उतारा मौत के घाट, पोस्टमार्टम में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Churu Crime: राजस्थान के चूरू जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. कहते हैं दुनियां में सबसे बड़ा दर्जा मां का है लेकिन अगर जन्म देने वाली मां ही भक्षक बन जाए, तो इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है. चूरू में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक मां ने ही जन्म के दो घंटे बाद अपनी कोख उजाड़ दी.

पूरी वारदात का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल में भर्ती प्रसूता की बड़ी बहन ने थाने पहुंच मामला दर्ज करवाया. मामला सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान है. कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया ने कहा कि पुलिस आरोपी प्रसूता के स्वस्थ होने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार करने की कारवाई की जाएगी.

शहर कोतवाल सुखराम चोटिया ने बताया कि 40 वर्षीय प्रसूता गुड्डी देवी ने ही जन्म के 2 घंटे बाद नवजात का गला घोंटकर हत्या कर दी थी. किसी को बच्चे के चिल्लाने की आवाज नहीं आए, इसलिए पहले उसका मुंह दबाया और फिर गला घोट दिया. नवजात की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा हुआ. महिला की बड़ी बहन ने कोतवाली थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया है.

थानाधिकारी सुखराम चोटिया ने बताया कि अजीतसर निवासी मैना देवी ने रिपोर्ट दी कि गुड्डी देवी की शादी उसके देवर ताराचंद के साथ 24 साल पहले हुई थी. गुड्डी का पति ताराचंद को 10 साल पहले पैरालिसिस हो गया था. तब से वह चारपाई पर पड़ा है. परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से गुड्डी मानसिक रूप से परेशान रहती थी.

6 नवंबर की रात करीब 11 बजे गुड्डी को प्रसव पीड़ा हुई थी. इस पर हम उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे. उसी रात गुड्डी के नॉर्मल डिलीवरी से बेटा हुआ था. गुड्डी के 3 साल पहले भी बेटा हुआ था. जिसके बाद से उसका पति मानसिक रूप से भी बीमार रहने लगा. मैना ने बताया कि प्रसव के बाद गुड्डी रोने लगी और बोली कि उसके पहले से 4 बच्चे हैं. पति भी बीमार है. अब कौन इनका भरण, पोषण करेगा. इस बीच उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. रात को सभी सो गए थे.

मैना ने बताया कि सुबह उठकर मैं गुड्डी के पास गई, तब नवजात कोई हरकत नहीं कर रहा था. नवजात के गले पर दबाने के निशान थे. इस पर नवजात को डॉक्टर के पास लेकर गए. डॉक्टर ने जांच के बाद नवजात को मृत घोषित कर दिया. मैंने आकर गुड्डी को यह बात बताई, तो वह रोने लगी और कही मुझसे गलती हो गई.