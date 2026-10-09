/चूरू में भीषण टक्कर से मचा हड़कंप: बाइक-स्कॉर्पियो की टक्कर में दो की मौत, 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा हादसा

Churu Accident: राजस्थान के चूरू जिले में तारानगर-साहवा रोड पर झाड़सर के पास बाइक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पीछे चल रही दूसरी बाइक पर सवार दो लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार, दयावठ निवासी 25 वर्षीय जगदीश और 50 वर्षीय शीशराम एक बाइक पर सवार थे. झाड़सर के पास आगे चल रही बाइक की स्कॉर्पियो से टक्कर हो गई. अचानक हुए हादसे के कारण पीछे चल रही दूसरी बाइक भी गिर गई, जिससे उसपर सवार दो लोग घायल हो गए.

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24 घंटे में दूसरा बड़ा हादसा

तारानगर क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर यह दूसरा बड़ा सड़क हादसा है. इससे पहले रात को हुए सड़क हादसे में भी दो लोगों की मौत हुई थी और दो अन्य घायल हुए थे. लगातार हो रहे हादसों से क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है. सड़क सुरक्षा व्यवस्था और हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है.

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टोंक के देवली उपखंड के नासिरदा थाना क्षेत्र के हिसामपुर गांव में रात के समय लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बघेरा रोड स्थित मकान में पत्नी के साथ सो रहे रामप्रसाद कीर के कानों से दो अज्ञात बदमाश सोने के झेले तोड़कर फरार हो गए. अचानक हुए हमले से दंपती घबरा गए. उन्होंने शोर मचाते हुए बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई.

पीड़ित रामप्रसाद कीर के अनुसार, वह रात करीब 2 बजे अपने मकान में पत्नी के साथ सो रहे थे. इसी दौरान काले कपड़े पहने दो अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे और अचानक उनके कानों पर झपट्टा मारकर दोनों कानों से सोने के आभूषण तोड़ लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से भाग निकले.

दंपती ने किया बदमाशों का पीछा

अचानक हुई वारदात से घबराए दंपती ने शोर मचाया और बदमाशों के पीछे दौड़े. पीड़ित के मुताबिक, आरोपी बघेरा की ओर भागे. दंपती ने करीब 50 मीटर तक उनका पीछा किया, लेकिन रात में अंधेरा होने के कारण बदमाशों का पता नहीं चल सका. शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी भी जाग गए और आरोपियों की तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा.

पुलिस और FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलते ही नासिरदा थाना प्रभारी रोडूराम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए देवली से पुलिस की स्पेशल टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर संभावित साक्ष्य जुटाए.

वहीं एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की तथा फिंगरप्रिंट सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की. पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच में जुटी है. अब आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

