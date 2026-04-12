रतनगढ़ में नाकाबंदी के दौरान ड्रग्स बरामद, NDPS एक्ट के तहत दो तस्कर गिरफ्तार

Churu News: राजस्थान के चूरू में रतनगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से डोडापोस्त चुरा बरामद किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामले के अनुसार शनिवार की रात सब इंस्पेक्टर गिरधारीलाल एवं एएसआई हेमराज मय जाप्ता मालासर टोल के पास पहुंचे तथा नाकाबंदी शुरू की. इस दौरान एक युवक नाकाबंदी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया. पुलिस को देखकर युवक खेतों की तरफ जाने लगा, तो उसे रोककर नाम-पता पूछा और उसके पास मिले थैले की तलाशी ली.

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थैले में 2 किलो 175 ग्राम डोडापोस्त चुरा मिला, जिसपर पुलिस ने पंजाब के फाजिल्का निवासी 27 वर्षीय मेहरसिंह को गिरफ्तार किया है. वहीं दूसरे प्रकरण में सब इंस्पेक्टर सुभाषचंद्र एवं एएसआई धर्मेंद्र मय जाप्ता मालासर टोल के पास गश्त करते हुए पहुंचे तथा नाकाबंदी शुरू की.

इस दौरान एक युवक नाकाबंदी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया. पुलिस को देखकर युवक खेतों की तरफ जाने लगा, तो उसे रोककर नाम-पता पूछा और उसके पास मिले कट्टे की तलाशी ली. कट्टे में दो किलो 950 ग्राम डोडापोस्त चुरा मिला, जिसपर पुलिस ने पंजाब के तरणतारण निवासी 36 वर्षीय हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.