12वीं के परिणाम से दो छात्राओं में नाराजगी, शिक्षा विभाग पर लगाया गंभीर आरोप

Rajasthan Board 12th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को लेकर सादुलपुर की दो होनहार छात्राओं ने नाराजगी जताई है. छात्रा साक्षी कुमारी 95.80 प्रतिशत और रितु कुमारी 94.60 प्रतिशत ने अपने परिणाम पर सवाल उठाते हुए शिक्षा विभाग पर कॉपी जांच में लापरवाही का आरोप लगाया है.

साक्षी कुमारी ने कहा कि उन्होंने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया था और उन्हें 100 प्रतिशत अंक तक की उम्मीद थी, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं आया. विशेष रूप से अंग्रेजी विषय की जांच को उन्होंने गलत बताया और कहा कि उनके अंक वास्तविक प्रदर्शन से कम दिए गए हैं.

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साक्षी कुमारी ने बताया कि वह वर्ष 2024 में 10वीं बोर्ड परीक्षा में राजस्थान में तीसरे स्थान पर रही थीं. ऐसे में इस बार भी टॉप करने की उम्मीद थी. उन्होंने आरोप लगाया कि हमसे कमजोर छात्रों को ज्यादा अंक दिए गए हैं, जबकि हमें कम अंक दिए गए हैं.

दोनों छात्राओं की मां प्रमिला देवी ने भी शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उनकी बेटियों को न्याय नहीं मिला, तो वे हाईकोर्ट का रुख करेंगी.उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मामले में निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की अपील की है.

इस पूरे मामले ने एक बार फिर कॉपी जांच प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सादुलपुर की इन दो बेटियों ने अपनी मेहनत के हक के लिए आवाज उठाई है, जिसे लेकर क्षेत्र में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है.