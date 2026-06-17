/गलत पैमाइश और पानी संकट पर भड़के ग्रामीण, अधिकारियों को सुनाई खरी-खोटी

Charla Village: सुजानगढ़ ग्राम पंचायत चरला में आयोजित ''ग्रामीण सेवा शिविर'' उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गया, जब ग्रामीण अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर अधिकारियों पर बिफर पड़े. शिविर में मुख्य रूप से सेटलमेंट (जमीन की पैमाइश) में कथित धांधली, भूमाफियाओं से सांठगांठ और गंभीर पेयजल संकट का मुद्दा छाया रहा.



ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) संतोष कुमार मीणा और तहसीलदार गिरधारी लाल पारीक का घेराव कर उनके समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच और दोबारा सर्वे कराने की पुरजोर मांग की. ​प्रशासक प्रतिनिधि मनसुख गोदारा के नेतृत्व में किसानों ने आरोप लगाया कि सेटलमेंट टीम के सदस्यों ने भूमाफिया व खनन माफियाओं से कथित सांठगांठ कर अपने हितों के लिए गलत पैमाइश की है. इस गड़बड़ी के कारण गांव में दो खेतों की जमीन में से उनके बीच नया खसरा तैयार हो गया है, जिससे दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई है. ​

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किसानों ने बताया कि टीम ने मनमाने ढंग से अनेक पुरानी कटानी रास्तों को खत्म कर दिया है. ​कई किसानों की पुश्तैनी खातेदारी भूमि को गलत तरीके से ''सिवायचक'' (सरकारी भूमि) घोषित कर दिया गया है. ​प्रभावित किसानों में नत्थूराम पुत्र तुलछाराम (डेढ़ बीघा), नारायणराम पुत्र सुरजाराम (दो बीघा), मनसुखाराम पुत्र उमानाराम (दो बीघा) तथा जगदीशराम पुत्र भंवरराम सहित अनेक किसान शामिल हैं, जिनकी कई बीघा जमीन का क्षेत्रफल 1 से 3 बीघा तक कम कर दिया गया है. ग्रामीणों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर इस पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दोबारा निष्पक्ष पैमाइश कराने की मांग उठाई.



​शिविर में पेयजल का मुद्दा भी गरमाया रहा. ग्रामीणों ने अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि गांव में नई पानी की टंकी बनने के बावजूद कई घरों तक नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है. जिम्मेदार कार्मिकों की लापरवाही के चलते लोग ₹800 में पानी का टैंकर खरीदने को मजबूर हैं. ग्रामीणों ने तंज कसते हुए कहा कि चार महीने बाद मंगलवार को शिविर लगने की वजह से ही केवल एक दिन पहले पानी की सप्लाई शुरू की गई है, जो महज एक दिखावा है.

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