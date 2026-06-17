Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Churu
  • /गलत पैमाइश और पानी संकट पर भड़के ग्रामीण, अधिकारियों को सुनाई खरी-खोटी

गलत पैमाइश और पानी संकट पर भड़के ग्रामीण, अधिकारियों को सुनाई खरी-खोटी

Sujangarh News: चूरू जिले के सुजानगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत चरला में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा.

Edited byAnsh RajReported byNavratan prajapat
Published: Jun 17, 2026, 01:34 PM|Updated: Jun 17, 2026, 01:34 PM
गलत पैमाइश और पानी संकट पर भड़के ग्रामीण, अधिकारियों को सुनाई खरी-खोटी
Image Credit: Charla Village

Charla Village: सुजानगढ़ ग्राम पंचायत चरला में आयोजित ''ग्रामीण सेवा शिविर'' उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गया, जब ग्रामीण अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर अधिकारियों पर बिफर पड़े. शिविर में मुख्य रूप से सेटलमेंट (जमीन की पैमाइश) में कथित धांधली, भूमाफियाओं से सांठगांठ और गंभीर पेयजल संकट का मुद्दा छाया रहा.


ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) संतोष कुमार मीणा और तहसीलदार गिरधारी लाल पारीक का घेराव कर उनके समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच और दोबारा सर्वे कराने की पुरजोर मांग की. ​प्रशासक प्रतिनिधि मनसुख गोदारा के नेतृत्व में किसानों ने आरोप लगाया कि सेटलमेंट टीम के सदस्यों ने भूमाफिया व खनन माफियाओं से कथित सांठगांठ कर अपने हितों के लिए गलत पैमाइश की है. इस गड़बड़ी के कारण गांव में दो खेतों की जमीन में से उनके बीच नया खसरा तैयार हो गया है, जिससे दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई है. ​

Add Zee News as a Preferred Source


किसानों ने बताया कि टीम ने मनमाने ढंग से अनेक पुरानी कटानी रास्तों को खत्म कर दिया है. ​कई किसानों की पुश्तैनी खातेदारी भूमि को गलत तरीके से ''सिवायचक'' (सरकारी भूमि) घोषित कर दिया गया है. ​प्रभावित किसानों में नत्थूराम पुत्र तुलछाराम (डेढ़ बीघा), नारायणराम पुत्र सुरजाराम (दो बीघा), मनसुखाराम पुत्र उमानाराम (दो बीघा) तथा जगदीशराम पुत्र भंवरराम सहित अनेक किसान शामिल हैं, जिनकी कई बीघा जमीन का क्षेत्रफल 1 से 3 बीघा तक कम कर दिया गया है. ग्रामीणों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर इस पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दोबारा निष्पक्ष पैमाइश कराने की मांग उठाई.


​शिविर में पेयजल का मुद्दा भी गरमाया रहा. ग्रामीणों ने अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि गांव में नई पानी की टंकी बनने के बावजूद कई घरों तक नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है. जिम्मेदार कार्मिकों की लापरवाही के चलते लोग ₹800 में पानी का टैंकर खरीदने को मजबूर हैं. ग्रामीणों ने तंज कसते हुए कहा कि चार महीने बाद मंगलवार को शिविर लगने की वजह से ही केवल एक दिन पहले पानी की सप्लाई शुरू की गई है, जो महज एक दिखावा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

लू और तपती गर्मी का रामबाड़ है राजस्थान की ये ड्रिंक! पूरे दिन शरीर में बरकरार रहेगी एनर्जी

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

16 वर्षीय छात्रा वंशिका की संदिग्ध मौत का मामला, न्याय दिलाने के लिए झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

फतहसागर पर 'सांप वाला प्रैंक' पड़ा भारी! वायरल रील के बाद इन्फ्लूएंसर समेत 4 गिरफ्तार

खेतड़ी में किन्नर समाज की सराहनीय पहल, नानी बाई के कार्यक्रम में भरा मायरा

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

अरे बाप रे! हजारों रुपये धड़ाम से गिरी चांदी, सोने की भी चमक हुई कम, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

कोटा में राहुल गांधी के आगमन से पहले गरमाई राजनीति, BJP नेता राकेश नायक के नेतृत्व में राजीव गांधी की प्रतिमा को दिखाया आईना

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

चिड़ावा ट्रायल रूम कांड: आरोपी शाहरुख को कोर्ट से फिर लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका पर आया सख्त फैसला!

7 साल से फेफड़े में छिपी थी ‘मौत की सुपारी’! डॉक्टरों ने कर दिया चमत्कार, महिला की बची जान

दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम

पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी तूफान, गहलोत के बयान पर BJP का बड़ा हमला

एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: NEET से पहले अलर्ट मोड में सीकर पुलिस, एसपी ने कोचिंग हब में किया फ्लैग मार्च, छात्रों से की स्ट्रेस पर बात

नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना चाहती थी आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

RSS में बदलाव के संकेत, क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम बोले-संघ में लाइक-डिसलाइक नहीं, संगठन विचार सर्वोपरि

लाइव कैमरे से सेना की हलचल पर निगरानी रखने की थी तैयारी! चाय की दुकान से आड़ में मुश्ताक से मिले डिजिटल सबूत

50 लाख के कर्ज से बचने के लिए दोस्त की हत्या, जयपुर पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

टोंक में विवाहिता ने पीहर पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, जबरन गर्भपात कराकर दूसरी शादी कराने का दबाव

"मौत का मंगलवार"... 10 लोगों की मौत से दहला राजस्थान, सड़क दुर्घटनाओं ने मचाई तबाही!

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

झुंझुनूं में धूलभरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट

26 साल की उम्र में 31 मुकदमे दर्ज, कांड ऐसे कि पुलिस ने रखा 25 हजार का इनाम, सलमान कुरैशी उर्फ शफीक अरेस्ट

भरतपुर में जूस में मिला कथित मांस का टुकड़ा, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एडीएम सिटी ने दी जमानत

Delhi-NCR जाना हुआ और भी आसान, जयपुर से नोएडा के लिए सुबह-शाम उड़ेंगी फ्लाइट्स, किराया और समय नोट कर लें!

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 12 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

बारिश के साथ आंधी-तूफान आने वाला है! जयपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 चिकित्सकों समेत 38 मेडिकल कार्मिकों के तबादले

SMS अस्पताल में पैरालिसिस और स्पाइनल इंजरी से जूझ रहे मरीजों को AI देगा बड़ी राहत! रोबोटिक असिस्टेड थेरेपी से मिलगी थेरेपी

लू और भीषण गर्मी में शरीर रहेगा तरोताजा, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक!

जयपुर वालों के लिए बड़ा अपडेट! सोना और चांदी दोनों हुए महंगे, जानिए आज के ताजा रेट

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

TAGS:
Churu news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
36 हजार किमी दौड़ेंगे तभी बनेंगे ATI, रोडवेज रोडवेज में प्रमोशन का नया फॉर्मूला
Rajasthan News
2
Rajasthan crime
3
Churu news
4
Tonk news
5
Rahul Gandhi