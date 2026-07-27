/विवाहिता ने पति, जेठ और देवर पर जीभ काटने का लगाया आरोप, जीरो FIR के बाद जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू जिले के साहवा थाना क्षेत्र के धीरवास गांव में 42 वर्षीय एक विवाहिता की जीभ काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पति, जेठ और देवर ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया.

घायल विवाहिता का इलाज जारी

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घटना के बाद गंभीर रूप से घायल विवाहिता को रविवार दोपहर तारानगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चूरू के डीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज जारी है.

भांजी ने दी घटना की जानकारी

अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भांजी सुनीता ने बताया कि उसकी मौसी जोधपुर के नीमा नीमड़ी की रहने वाली 42 वर्षीय सीता की शादी करीब 20 साल पहले धीरवास निवासी असमाल नाथ के साथ हुई थी. अभी करीब 20 दिन पहले किसी घरेलू बात को लेकर पति असमाल नाथ, देवर मोड नाथ व जेठ सदानाथ ने ब्लेड से इसकी जीभ काट दी.

इसके बाद विवाहिता जोधपुर के नीमनीमड़ी में अपने पीहर चली गई, जो शनिवार को वापिस ससुराल धीरवास आई है. इसके तीन बच्चे हैं, जिनमें दो लड़के व एक लड़की हैं. इस मामले में साहवा थानाधिकारी जगदीश गोदारा ने बताया कि विवाहिता के साथ यह घटना करीब 20 दिन पहले होनी बताई है.

मंडोर थाने में जीरो नंबर FIR दर्ज

जोधपुर के मंडोर थाना में इसकी जीरो नंबर एफआईआर दर्ज हुई है, जो यहां भेज दी गई है. उन्होंने बताया कि विवाहिता फिलहाल बयान लेने के लायक नहीं है. उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाएगा. इसके बाद ही जीभ काटने वाली बात की पुष्टी की जाएगी. पुलिस मामले की गंभीरता के साथ जांच कर रही हैं. उन्होंने बताया कि विवाहिता घुमंतू नाथ समाज है, जो घटना होने के बाद अपने पीहर चली गई, जबकि पुलिस को उसके साथ हुई घटना के बारे में अवगत करवाना चाहिए था.

