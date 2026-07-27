Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Churu
  • /विवाहिता ने पति, जेठ और देवर पर जीभ काटने का लगाया आरोप, जीरो FIR के बाद जांच में जुटी पुलिस

विवाहिता ने पति, जेठ और देवर पर जीभ काटने का लगाया आरोप, जीरो FIR के बाद जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: चूरू के धीरवास गांव में 42 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति, जेठ और देवर पर ब्लेड से जीभ काटने का आरोप लगाया है. गंभीर हालत में महिला का चूरू के डीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published:Jul 27, 2026, 02:00 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 02:00 PM IST
विवाहिता ने पति, जेठ और देवर पर जीभ काटने का लगाया आरोप, जीरो FIR के बाद जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: Churu News

Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू जिले के साहवा थाना क्षेत्र के धीरवास गांव में 42 वर्षीय एक विवाहिता की जीभ काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पति, जेठ और देवर ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया.

घायल विवाहिता का इलाज जारी

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल विवाहिता को रविवार दोपहर तारानगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चूरू के डीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज जारी है.

भांजी ने दी घटना की जानकारी

अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भांजी सुनीता ने बताया कि उसकी मौसी जोधपुर के नीमा नीमड़ी की रहने वाली 42 वर्षीय सीता की शादी करीब 20 साल पहले धीरवास निवासी असमाल नाथ के साथ हुई थी. अभी करीब 20 दिन पहले किसी घरेलू बात को लेकर पति असमाल नाथ, देवर मोड नाथ व जेठ सदानाथ ने ब्लेड से इसकी जीभ काट दी.

इसके बाद विवाहिता जोधपुर के नीमनीमड़ी में अपने पीहर चली गई, जो शनिवार को वापिस ससुराल धीरवास आई है. इसके तीन बच्चे हैं, जिनमें दो लड़के व एक लड़की हैं. इस मामले में साहवा थानाधिकारी जगदीश गोदारा ने बताया कि विवाहिता के साथ यह घटना करीब 20 दिन पहले होनी बताई है.

मंडोर थाने में जीरो नंबर FIR दर्ज

जोधपुर के मंडोर थाना में इसकी जीरो नंबर एफआईआर दर्ज हुई है, जो यहां भेज दी गई है. उन्होंने बताया कि विवाहिता फिलहाल बयान लेने के लायक नहीं है. उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाएगा. इसके बाद ही जीभ काटने वाली बात की पुष्टी की जाएगी. पुलिस मामले की गंभीरता के साथ जांच कर रही हैं. उन्होंने बताया कि विवाहिता घुमंतू नाथ समाज है, जो घटना होने के बाद अपने पीहर चली गई, जबकि पुलिस को उसके साथ हुई घटना के बारे में अवगत करवाना चाहिए था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:धौलपुर में चौथ वसूली के लिए दुकान में घुसे बदमाश, 14 साल के लड़के पर की फायरिंग

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन! सड़कों पर उतरे कर्मचारी, बर्खास्तगी की उठी मांग

मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मौत, वन विभाग ने 4 शिकारियों को दबोचा

बीकानेर में बाजरा बना सुपरफूड और रोजगार का जरिया, 'मरूशक्ति यूनिट' में बन रहे कई पौष्टिक उत्पाद

प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में भारी बारिश से गड्ढों और कीचड़ से भरी सड़क, हमेशा हादसे का खतरा

नागौर में 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तूर, दादी और मां बोली बेटा-बेटी बराबर

राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल, टिकट के दावेदारों की नेताओं के घर लगी कतार

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून का बड़ा अलर्ट, अगले 2-3 दिन भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

बाड़मेर में मेहरबान हुआ मौसम, बारिश के पानी में डूबे कई इलाके, पढ़ें वेदर अपडेट

एक साथ 10 लोग बीमार... हनुमानगढ़ के गांव में मचा हड़कंप, छाछ पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

Gold Silver Price Today: गुलाबी नगरी में चमका या सस्ता हुआ सोना? तुरंत चेक करें आज के ताजा दाम

राजस्थान में मानसून का कहर जारी! बाड़मेर-जैसलमेर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

बारां के कवाई में अडानी पावर प्लांट का राख का तालाब बना दलदल, ग्रामीणों का सांस लेना मुहाल

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

राजस्थान के 6 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहा मौसम, इन शहरों की ओर तेजी से आ रहे काले बादल

राजस्थान को मिला नया टेबल टेनिस स्टार! 14 साल के खिलाड़ी ने दिग्गजों को धूल चटाकर जीता गोल्ड

भयंकर बारिश से भीगेगा बाड़मेर, जालोर में भी बरसेंगे बादल, ऑरेंज अलर्ट जारी

चित्तौड़गढ़ में ANTF का बड़ा एक्शन, भैंसों के तबेले से 2 करोड़ का डोडा चूरा बरामद, तस्कर फरार

कोटा में ऑपरेशन रूट क्लियरेंस में 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

Banswara: 3 फर्जी पट्टे से मचा हड़कप, नगर परिषद ने कराया मामला दर्ज, पुलिस जुटी जांच में

राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल का ट्रायल शुरू, झालावाड़-एमपी से कोटा आना हुआ आसान

शिक्षक नहीं तो पढ़ाई नहीं! कई जिलों में स्कूलों के बाहर छात्रों और ग्रामीणों का प्रदर्शन, Students ने जड़ा ताला

जयपुर में भारत टैक्सी लॉन्च, CM भजनलाल बोले- सहकारिता से गांवों में मिलेगा रोजगार, रुकेगा पलायन

कोटा का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ 'बीमार'! गंदगी और सीवरेज ने बढ़ाया महामारी का खतरा

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

यूजीसी नियमों के विरोध में सीकर पहुंची करणी सेना की जनजागरण यात्रा, निकाला मशाल जुलूस

'कम दहेज लाई थी'... क्या इसी वजह से चली गई प्रियंका की जान? कोर्ट के आदेश से बड़ा एक्शन

मणिपुर में तैनात छुट्टी पर घर आए सेना के जवान की अचानक मौत, नागौर में शोक की लहर

धौलपुर में नाबालिग की बेरहमी से हत्या, पत्थरों से कुचला था सिर, तिरपाल में लपेटकर फेंका शव

टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

कोटा में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष, युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार, हालत नाजुक

TAGS:
rajasthan crime
Churu News
Rajasthan news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
विवाहिता ने पति, जेठ और देवर पर जीभ काटने का लगाया आरोप, जीरो FIR के बाद जांच में जुटी पुलिस
rajasthan crime
2
jhunjhunu news
3
rajasthan crime
4
Banswara news
5
Rajasthan Weather