सादुलपुर में चलती ट्रेन में नशीला पदार्थ खिलाकर उड़ाए गहने और फोन, महिला हुई अरेस्ट

Churu News: राजस्थान में चूरू के हनुमानगढ़ सादुलपुर रेल खंड पर चलती ट्रेन में यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर या फिर सूंघाकर सोने चांदी की आभूषण चोरी करने के मामले में स्थानीय जीआरपी थाना पुलिस ने एक महिला को पंजाब से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है.
जीआरपी थाना प्रभारी सतीश कुमार, सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि आरोपी महिला अंजू पत्नी सतोष कुमार, निवासी गली नं. 06, वार्ड नं. 29, हैबोवाल, पुलिस थाना हैबोवाल, जिला संगरूर (पंजाब) को दस्तयाब कर ओर गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही. उन्होंने बताया कि गठित टीम ने संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए यह सफलता हासिल की गई सतीश यादव ने बताया कि 21 सितंबर 2025 को परिवादिया सुदेश कुमारी पत्नी तरसेमलाल शर्मा (उम्र 62 वर्ष) निवासी डुमावाली मंडी, जिला भटिंडा (पंजाब) गोगामेड़ी में लोक देवता जाहरवीर गोगाजी की समाधि के दर्शन कर हनुमानगढ़ होते हुए अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन गोगामेड़ी पहुंची.
कानों के सोने के कुंडल तथा मोबाइल फोन चोरी
इस दौरान एक पुरुष और एक महिला ने उससे परिचय बढ़ाया और विश्वास में लेकर दो ठंडे की बोतलें लाए. आरोपियों ने एक बोतल में नशीले पदार्थ के दो कैप्सूल मिलाकर वृद्ध महिला को पिला दिए, जिससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद आरोपी महिला के कानों के सोने के कुंडल तथा मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गए.
मामला दर्ज कर जांच शुरू
दिनांक 22 सितम्बर 2025 को होश में आने पर पीड़िता ने किसी यात्री के मोबाइल से अपने पुत्र को सूचना दी, जिसके बाद उसका पुत्र उसे अपने घर ले गया. पीड़िता द्वारा रेल शिकायत हेल्पलाइन 139 पर शिकायत दर्ज करवाई गई. जिस पर जीआरपी पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर 24 सितम्बर 2025 को मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.
थाना प्रभारी यादव ने बताया कि घटना के बाद प्रकरण में गठित पुलिस टीम द्वारा फील्ड इंटेलिजेंस, ह्यूमन सोर्स एवं तकनीकी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए महिला यात्री नशीला पदार्थ पिलाने वाली आरोपी महिला को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है.उन्होंने बताया कि महिला से पूछताछ जारी है तथा शनिवार को न्यायालय रेलवे, बीकानेर में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा. प्रकरण में अन्य आरोपियों की तलाश एवं अनुसंधान जारी है.
