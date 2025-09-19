Zee Rajasthan
अस्पताल में भर्ती युवती के साथ महिला ने की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Churu Fight: चूरू जिले में सरदारशहर के राजकीय उपजिला अस्पताल में भर्ती डेंगू की मरीज वार्ड 19 की 23 वर्षीय युवती खुशी मीणा के साथ एक महिला द्वारा मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Published: Sep 19, 2025, 03:43 PM IST | Updated: Sep 19, 2025, 03:43 PM IST

Churu Fight: राजस्थान के चूरू जिले में सरदारशहर के राजकीय उपजिला अस्पताल में भर्ती डेंगू की मरीज वार्ड 19 की 23 वर्षीय युवती खुशी मीणा के साथ एक महिला द्वारा मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. घटना को लेकर सरदारशहर पुलिस थाने में मामला भी दर्ज हो चुका है.

थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि वार्ड 19 निवासी विशाल मीणा ने मामला दर्ज करवाया है कि मेरी बहन के डेंगू बुखार से तबीयत खराब होने के कारण उसे राजकीय उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा था.

14 सितंबर को मेरी बहन खुशी के मोबाइल नंबर पर एक महिला कमला सारण का फोन आया और कहा कि मुझे खुशी से बात करनी है. मैंने कमला सारण से कहा कि खुशी की तबीयत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है. उसके बाद उसी दिन दोपहर करीब 1 बजे कमला सारण अपने साथ एक अन्य व्यक्ति को लेकर अस्पताल में आई.

अस्पताल में आते ही मेरी बहन को गंदी-गंदी गालियां निकालने लगी और कहा कि मेरे फर्नीचर के बकाया रुपए दो. मैंने गाली निकालने से मना किया और कहा कि खुशी की तबीयत ठीक होते ही आपके रुपए दे देंगे. इसी बात से कमला सारण नाराज हो गई और मेरी बहन के साथ अस्पताल में बेड पर मारपीट की और बहन के हाथ में लगी कैनुला निकाल दी और मारपीट करने लगी.

मैंने और अन्य लोगों ने बीच बचाव कर मेरी बहन को छुड़वाया. मेरी बहन मौके पर बेहोश हो गई. वहीं घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मामला SC-ST एक्ट में होने के कारण मामले की जांच सरदारशहर डीएसपी सत्यनारायण गोदारा कर रहे हैं.

