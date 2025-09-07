Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जिस घर में डोली आई, उसी में रेत दिया गया विवाहिता का गला, देवर ने की थी दुष्कर्म की कोशिश

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर के गौशाला बास इलाके में रविवार अलसुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां एक 26 वर्षीय विवाहिता की चाकू से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Navratan prajapat
Published: Sep 07, 2025, 12:59 PM IST | Updated: Sep 07, 2025, 12:59 PM IST

Trending Photos

सचिन पायलट की इन तस्वीरों ने जीता दिल, पांचवी देखकर कहेंगे- ऐसे ही नहीं दिग्गज कहे जाते
8 Photos
jaipur news

सचिन पायलट की इन तस्वीरों ने जीता दिल, पांचवी देखकर कहेंगे- ऐसे ही नहीं दिग्गज कहे जाते

बाबर से लेकर औरंगजेब तक किस मुगल की कितनी रानियां थीं? हैरान कर देगा सच!
9 Photos
mughal

बाबर से लेकर औरंगजेब तक किस मुगल की कितनी रानियां थीं? हैरान कर देगा सच!

इस तरह बनाएं मारवाड़ी खाटे का साग, हो जाएंगे स्वाद के दीवाने
7 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं मारवाड़ी खाटे का साग, हो जाएंगे स्वाद के दीवाने

राजस्थान के 23 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 23 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी

जिस घर में डोली आई, उसी में रेत दिया गया विवाहिता का गला, देवर ने की थी दुष्कर्म की कोशिश

Churu News: जिले के सरदारशहर के गौशाला बास इलाके में रविवार अलसुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां एक 26 वर्षीय विवाहिता की चाकू से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई.

जानकारी के मुताबिक, घटना अल सुबह करीब चार बजे की है. विवाहिता का शव खून से लथपथ हालत में कमरे में पड़ा मिला. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

पीहर पक्ष ने लगाया देवर पर आरोप
विवाहिता के पीहर पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि मृतका के देवर ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है. परिजनों का दावा है कि शनिवार को भी देवर ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था, जिसकी शिकायत की गई थी. लेकिन आज सुबह उसने गला रेतकर हत्या कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस जांच और FSL टीम मौके पर
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. थोड़ी देर में FSL टीम भी घटनास्थल पर पहुंचने वाली है, जो घटनास्थल से सबूत जुटाएगी. शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

इलाके में दहशत, पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता
इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है. मामले की जांच जारी है और पुलिस ने आरोपी की तलाश में दबिश शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news