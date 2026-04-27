/घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला, 2 नामजद सहित 3 अज्ञात पर मुकदमा

Churu News: सादुलपुर क्षेत्र के लम्बोर बड़ी गांव में देर रात एक युवक पर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल में राजगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर मुकदमा कायम किया.



थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि घायल अमर सिंह पुत्र भैराराम जाट, निवासी मलवास हाल लम्बोर बड़ी ने बताया कि वह पेशे से कारीगर है और करीब 5 साल पहले संदीप पुत्र जागेराम जाट के कहने पर हरियाणा के सिंडवा गांव में उसके मामा के घर दरवाजे का काम किया था. काम का भुगतान हो गया था, लेकिन बाद में दरवाजे की फिटिंग को लेकर बार-बार कॉल कर उसे बुलाया जाता रहा. कई बार काम ठीक करने के बाद भी शिकायतें आती रहीं.



पीड़ित के अनुसार 25 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे यसवंत नामक व्यक्ति ने फोन कर गाली-गलौच करते हुए दरवाजा ठीक करने या पैसे लौटाने की मांग की. इसके बाद रात करीब 7:30 बजे के बीच संदीप उसके घर आया और फोन काटने को लेकर विवाद करते हुए धमकी दी कि “रात को तेरी गर्दन काट देंगे” और चला गया. पीड़ित ने बताया कि रात करीब 3 बजे संदीप, उसका भाई सोनू और तीन अन्य अज्ञात व्यक्ति घर की दीवार कूदकर अंदर घुस आए.



संदीप ने उसकी छाती पर बैठकर मुंह दबा दिया, जबकि अन्य लोगों ने लोहे की रॉड और डंडों से उसके हाथ-पैरों पर हमला किया. बचाव के दौरान उसके दोनों हाथों में भी चोटें आईं. शोर मचाने पर उसकी बहन लक्ष्मी मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी भाग गए. घायल के अनुसार हमलावर जान से मारने की नीयत से हमला करने आए थे. घटना में उसके दोनों हाथों और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं.

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