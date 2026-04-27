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घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला, 2 नामजद सहित 3 अज्ञात पर मुकदमा

Sadulpur News: सादुलपुर के लम्बोर बड़ी गांव में देर रात एक युवक पर उसके घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए राजगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Edited byAnsh RajReported byNavratan prajapat
Published: Apr 27, 2026, 11:54 AM|Updated: Apr 27, 2026, 11:54 AM
घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला, 2 नामजद सहित 3 अज्ञात पर मुकदमा
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Churu News: सादुलपुर क्षेत्र के लम्बोर बड़ी गांव में देर रात एक युवक पर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल में राजगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर मुकदमा कायम किया.


थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि घायल अमर सिंह पुत्र भैराराम जाट, निवासी मलवास हाल लम्बोर बड़ी ने बताया कि वह पेशे से कारीगर है और करीब 5 साल पहले संदीप पुत्र जागेराम जाट के कहने पर हरियाणा के सिंडवा गांव में उसके मामा के घर दरवाजे का काम किया था. काम का भुगतान हो गया था, लेकिन बाद में दरवाजे की फिटिंग को लेकर बार-बार कॉल कर उसे बुलाया जाता रहा. कई बार काम ठीक करने के बाद भी शिकायतें आती रहीं.


पीड़ित के अनुसार 25 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे यसवंत नामक व्यक्ति ने फोन कर गाली-गलौच करते हुए दरवाजा ठीक करने या पैसे लौटाने की मांग की. इसके बाद रात करीब 7:30 बजे के बीच संदीप उसके घर आया और फोन काटने को लेकर विवाद करते हुए धमकी दी कि “रात को तेरी गर्दन काट देंगे” और चला गया. पीड़ित ने बताया कि रात करीब 3 बजे संदीप, उसका भाई सोनू और तीन अन्य अज्ञात व्यक्ति घर की दीवार कूदकर अंदर घुस आए.

संदीप ने उसकी छाती पर बैठकर मुंह दबा दिया, जबकि अन्य लोगों ने लोहे की रॉड और डंडों से उसके हाथ-पैरों पर हमला किया. बचाव के दौरान उसके दोनों हाथों में भी चोटें आईं. शोर मचाने पर उसकी बहन लक्ष्मी मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी भाग गए. घायल के अनुसार हमलावर जान से मारने की नीयत से हमला करने आए थे. घटना में उसके दोनों हाथों और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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