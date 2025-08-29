घर में सो रही नाबालिग लड़की का गांव के युवक ने किया किडनैप! कुंड पर ले जाकर...

Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू जिले में रतनगढ़ तहसील के गांव दाउदसर में अपने घर में सो रही एक लड़की को गांव का ही एक युवक जबरन उठाकर ले गया. जब लड़की से अभद्रता की, तो उसने शोर मचाया, तो गांव के लोग मौके पर पहुंचे. जिस पर आरोपी वहां से फरार हो गया.

इस घटना को लेकर लड़की के भाई ने गुरुवार की रात पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है. पुलिस ने बताया कि गांव दाउदसर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वे परिवार सहित खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं.

27 अगस्त की रात तीन बजे गांव का 20 वर्षीय विक्रम सिंह उसकी ढाणी में घुस गया तथा सो रही बहिन को जबरन उठाकर गांव के जोहड़ में बनी कुंड पर ले गया. जब नाबालिगा ने शोर मचाने का प्रयास किया, तो आरोपी ने मुंह पर हाथ रख दिया.

इस दौरान आरोपी ने जब उसके कपड़े खोलने का प्रयास किया, तो उसने शोर मचाया. जिस पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे, जिस पर आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंसपेक्टर सुभाषचंद्र के सुपुर्द की है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

चूरू जिले में वैष्णो देवी में मंगलवार को हुए भूस्खलन हादसे में सुजानगढ़ के दो सगे भाइयों अनिल और अरविंद सोनी की मृत्यु हो गई. उनके साथ उनके दो अन्य रिश्तेदारों की भी इस हादसे में मृत्यु हो गई थी. चारों मृतकों के शव गृह स्थान तक पहुंच चुके हैं.

सुजानगढ़ में दोनों सगे भाइयों अरविंद सोनी और अनिल सोनी का दुखद माहौल में नाथो तालाब स्थित श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया. लोगों ने नम आंखों से दोनों को अंतिम विदाई दी. शव यात्रा के दौरान नाथो तालाब शमशान घाट के पास रास्ते में बरसाती पानी जमा होने से लोगों में रोष देखने को मिला.