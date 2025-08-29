Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

घर में सो रही नाबालिग लड़की का गांव के युवक ने किया किडनैप! कुंड पर ले जाकर...

Rajasthan Crime: चूरू जिले में रतनगढ़ तहसील के गांव दाउदसर में अपने घर में सो रही एक लड़की को गांव का ही एक युवक जबरन उठाकर ले गया. इस घटना को लेकर लड़की के भाई ने गुरुवार की रात पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published: Aug 29, 2025, 23:19 IST | Updated: Aug 29, 2025, 23:19 IST

Trending Photos

ये है राजस्थान का सबसे खतरनाक हाईवे, जहां लगती हैं भूतों की पंचायत!
7 Photos
Rajasthan News,

ये है राजस्थान का सबसे खतरनाक हाईवे, जहां लगती हैं भूतों की पंचायत!

वीकेंड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो? तो राजस्थान की इस जगह से बेहतर कुछ नहीं!
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

वीकेंड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो? तो राजस्थान की इस जगह से बेहतर कुछ नहीं!

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी

अजमेर शरीफ दरगाह पर मन्नत मांगने वाले इस मुगल शासक ने अपनी ही बेटी से किया था निकाह!
7 Photos
Ajmer News

अजमेर शरीफ दरगाह पर मन्नत मांगने वाले इस मुगल शासक ने अपनी ही बेटी से किया था निकाह!

घर में सो रही नाबालिग लड़की का गांव के युवक ने किया किडनैप! कुंड पर ले जाकर...

Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू जिले में रतनगढ़ तहसील के गांव दाउदसर में अपने घर में सो रही एक लड़की को गांव का ही एक युवक जबरन उठाकर ले गया. जब लड़की से अभद्रता की, तो उसने शोर मचाया, तो गांव के लोग मौके पर पहुंचे. जिस पर आरोपी वहां से फरार हो गया.

इस घटना को लेकर लड़की के भाई ने गुरुवार की रात पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है. पुलिस ने बताया कि गांव दाउदसर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वे परिवार सहित खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

27 अगस्त की रात तीन बजे गांव का 20 वर्षीय विक्रम सिंह उसकी ढाणी में घुस गया तथा सो रही बहिन को जबरन उठाकर गांव के जोहड़ में बनी कुंड पर ले गया. जब नाबालिगा ने शोर मचाने का प्रयास किया, तो आरोपी ने मुंह पर हाथ रख दिया.

इस दौरान आरोपी ने जब उसके कपड़े खोलने का प्रयास किया, तो उसने शोर मचाया. जिस पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे, जिस पर आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंसपेक्टर सुभाषचंद्र के सुपुर्द की है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

चूरू जिले में वैष्णो देवी में मंगलवार को हुए भूस्खलन हादसे में सुजानगढ़ के दो सगे भाइयों अनिल और अरविंद सोनी की मृत्यु हो गई. उनके साथ उनके दो अन्य रिश्तेदारों की भी इस हादसे में मृत्यु हो गई थी. चारों मृतकों के शव गृह स्थान तक पहुंच चुके हैं.

सुजानगढ़ में दोनों सगे भाइयों अरविंद सोनी और अनिल सोनी का दुखद माहौल में नाथो तालाब स्थित श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया. लोगों ने नम आंखों से दोनों को अंतिम विदाई दी. शव यात्रा के दौरान नाथो तालाब शमशान घाट के पास रास्ते में बरसाती पानी जमा होने से लोगों में रोष देखने को मिला.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news