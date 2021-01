CM अशोक गहलोत ने Jaipur में किया झण्डारोहण, कहा- मुल्क को एक एवं अखंड रखने का लें संकल्प

जयपुर: भारत आज (26 जनवरी) अपना 72वां गणतंत्र दिवस (Republic Day 2021) मना रहा है. राजपथ (Rajpath) पर गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष तैयारियों की गई हैं. इस मौके पर भारत पहली बार राफेल लड़ाकू विमानों (Rafale Fighter Jet) की उड़ान के साथ T-90 टैंकों, समविजय इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली, सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमानों समेत अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा.

इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने पूरे प्रदेश वासियों के गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय पर्व संवैधानिक मूल्यों में लोगों की आस्था का प्रतीक है. आज के दिन हम सभी देशवासी भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने तथा इस मुल्क को एक एवं अखंड रखने का संकल्प लें. सीएम गहलोत ने सबसे पहले अपने निवास पर भी झण्डारोहण किया. इसके बाद PCC में झण्डारोहण कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasra) सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

इसके बाद सीएम गहलोत बड़ी चौपड़ स्थित झण्डारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हम अपने संविधान के संस्थापक मूल्यों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लें और यह सुनिश्चित करें कि इसका अक्षर और आत्मा में पालन किया जाए.

Flag hoisting ceremony at Badi Chaupar, #Jaipur.

On this #72ndRepublicDay, let us pledge to uphold & safeguard the founding values of our Constitution and ensure those are adhered to in its letter and spirit. #RepublicDay2021 pic.twitter.com/qnVBonq5Rn

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 26, 2021