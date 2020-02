दिल्ली हिंसा में कॉन्स्टेबल की मौत पर CM गहलोत ने जताया दुख, ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि

जयपुर: राजधानी में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के समर्थक और विरोधियों के बीच हुई हिंसा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया. हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर पत्थरबाजी की. गाड़ियों में आगजनी की गई और एक जगह तो एक प्रदर्शनकारी सरेआम फायरिंग करता भी देखे गए.

कुछ जगहों पर हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को कई जगहों पर पीछे हटना पड़ा. दिन चढ़ते-चढ़ते ये हिंसा इतनी भड़क गई कि प्रदर्शकारियों की पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई. जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. एक डीसीपी और एक एसीपी तो अस्पताल में भर्ती हैं.

इधर, इस घटना में राजस्थान के सीकर निवासी पुलिस हेड कांस्टेबल रतन लाल का देहांत हो गया. इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर शोक जताया है.

मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा है कि दिल्ली में भड़की हिंसा में हेड कांस्टेबल रतन लाल के देहांत से बेहद दुखी हूं. उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. मैं हिंसा के सभी कृत्यों की निंदा करता हूं और दिल्ली में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों से आग्रह करता हूं.

Saddened by the death of Head Constable Sh. Ratan Lal, native of #Rajasthan in the violence that erupted in #Delhi. My heartfelt condolences to his family. I condemn all acts of violence and urge authorities to maintain law & order in Delhi.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 24, 2020