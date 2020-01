कन्नौज बस हादसा: 20 से ज्यादा लोगों के जलने की आशंका, CM गहलोत ने जताया दुख

जयपुर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कन्नौज (Kannauj) में शुक्रवार को गुरसहायगंज से जयपुर (Jaipur) जा रही स्लीपर बस (Sleeper Bus) में एक ट्रक ने टक्कर मार दी. इससे ट्रक और बस में तेज धमाके के साथ भीषण आग लग गई. इस हादसे में 20 से ज्यादा यात्रियों के जिंदा जलने की आशंका जताई गई है. वहीं, हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए संवेदना जताई है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कन्नौज बस दुर्घटना बहुत दुखद है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. भगवान उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

#Kannauj bus accident is very tragic in which a number of people have lost lives. My heartfelt condolences to the bereaved families. May God give them strength to bear this terrible loss. I pray for the speedy recovery of those injured.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 11, 2020