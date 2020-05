अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस आज, CM गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री ने किया जज्बे को सलाम

जयपुर: पूरी दुनिया में आज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस (International Nurses Day) मनाया जा रहा है. इस समय पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का संकट चल रहा है. इस दौरान डॉक्टर्स तो कोरोना मरीजों का इलाज तो कर ही रहे हैं, साथ ही नर्सेज भी पीछे नहीं हैं.

डॉक्टर्स के कंधों से कंधे मिलाकर ये नर्सेज दिन-रात मरीजों की सेवा में जुटी हुई हैं. ये नर्सेज संक्रमित मरीजों की पूरे जज्बे के साथ सेवा कर रही हैं. कोरोना संक्रमण काल के दौरान नर्सेज की अहम भूमिका को मानते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा समेत राजस्थान के ACS रोहित कुमार सिंह ने प्रदेश की नर्सेज को शुभकामनाएं दी हैं.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि #InternationalNursesDay पर बधाई, एक दिन सभी नर्सों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, जो कोरोना संकट के दौरान मानवता की दिन-रात सेवा कर रही हैं. वे अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं, जो अत्यंत समर्पण के साथ स्वास्थ्य की ओर लौटते हैं. उनके बलिदान और निस्वार्थ सेवा को सलाम.

Greetings on #InternationalNursesDay, a day to convey our gratitude to all the nurses, who are serving humanity day & night during corona crisis. They are the frontline warriors, nursing patients back to health with utmost dedication. Salute their sacrifice & selfless service.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 12, 2020