VIDEO: कोरोना को लेकर CM गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दिया यह संदेश

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने अधिकारियों संग कोरोना वायरस (Coronavirus) के हालातों की समीक्षा की. इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जयपुर में कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए युद्ध स्तर पर काम करें.

वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर के जरिए वीडियो संदेश भी जारी किया है. सीएम ने कोरोना की महामारी से लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स के जज्बे की सराहना की है. अपने संदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि चाहे चिकित्सक हों, चिकित्सा कर्मी हों, पुलिस अधिकारी कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, संविदा कर्मी हो, सभी इस महामारी से निपटने में जुटे हैं.

I am fully confident that we r capable enough to defeat corona.

I say this because of my belief in our doctors,health workers,sanitation workers,police & administrative officials,who hv bn working tirelessly saving lives. Thank all heartily for their dedication & selfless service pic.twitter.com/7EUJke13gh

