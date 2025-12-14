Zee Rajasthan
पहाड़ी पर बकरी ढूंढने गया किशोर लापता, परिजनों को पैंथर के उठाकर ले जाने का शक

Dausa News: दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के डेंडान गांव के एक 15 वर्षीय किशोर को पैंथर के उठाकर ले जाने का परिजन शक जता रहे हैं. पुलिस, प्रशासन, वन विभाग और ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र में किशोर की तलाश कर रहे हैं,

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Laxmi avtar sharma
Published: Dec 14, 2025, 10:03 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 10:03 PM IST

पहाड़ी पर बकरी ढूंढने गया किशोर लापता, परिजनों को पैंथर के उठाकर ले जाने का शक

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के डेंडान गांव के एक 15 वर्षीय किशोर को पैंथर के उठाकर ले जाने का परिजन शक जता रहे हैं, जिसके चलते पुलिस, प्रशासन, वन विभाग और ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र में 15 वर्षीय दिलखुश प्रजापत की करीब 5 घंटे से तलाश कर रहे हैं, लेकिन किशोर का कोई सुराग नहीं मिला.

हालांकि ग्रामीणों को एक मरी हुई बकरी जरूर मिली. दिलखुश के परिजनों का कहना है कि रात्रि में उनकी बकरी खो गई थी. ऐसे में सुबह दोनों भाई-बहन बकरी तलाशने के लिए जंगल में गए थे. बकरी के नहीं मिलने पर बहन तो वापस आ गई, लेकिन भाई नहीं आया. बताया जा रहा है कि बहन मंद बुद्धि है.

ऐसे में कुछ बोलने में असमर्थ है. परिजन संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि दिलखुश को पैंथर उठा ले गया. फिलहाल पूरे पहाड़ी क्षेत्र में दिलखुश की तलाश की जा रही है. दिलखुश के वापस घर नहीं लौटने से परिजनों का भी रो-रोकर बुरा हाल है. हालांकि ग्रामीण परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं, तो वहीं भगवान से लोग दुआ भी कर रहे हैं कि दिलखुश सकुशल वापस लौटे.

दौसा जिले के बांदीकुई थाना क्षेत्र में सिकंदरा रोड पर एक अनियंत्रित होकर मिनी बस पलटी खा गई. गनीमत रही हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. हादसे के दौरान मिनी बस में केवल चालक सवार था. सवारी कोई नहीं थी. बताया जा रहा है कि चालक बांदीकुई सवारी छोड़कर सिकंदरा की तरफ जा रहा था, उस दौरान यह हादसा हुआ.

हादसे की वजह क्या रही यह तो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि सड़क से गुजरने वाले कोई पैदल या दुपहिया वाहन चालक भी बस की चपेट में नहीं आए नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से बस को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करवाया.

