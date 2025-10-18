Zee Rajasthan
'बर्थडे पार्टी' में शख्स को अधमरा करने के बाद घरवालों को किया फोन कहा- ले जाओ अपना बेटा...

Dausa News: ऱाजस्थान के दौसा जिले के मंडावरी थाना क्षेत्र में हुई 18 वर्षीय युवक मक्खन लाल मीणा की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र कुछ ही दिनों में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह हत्या 15 अक्टूबर की रात को हुई थी, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Laxmi avtar sharma
Published: Oct 18, 2025, 08:08 AM IST | Updated: Oct 18, 2025, 08:08 AM IST

'बर्थडे पार्टी' में शख्स को अधमरा करने के बाद घरवालों को किया फोन कहा- ले जाओ अपना बेटा...

Dausa News: जिले के मंडावरी थाना क्षेत्र में हुई 18 वर्षीय युवक मक्खन लाल मीणा की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र कुछ ही दिनों में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह हत्या 15 अक्टूबर की रात को हुई थी, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी.

जानकारी के अनुसार, मृतक मक्खन लाल मीणा की हत्या उसके एक आरोपी के परिवार की महिला से अवैध संबंधों के चलते की गई. इसी रंजिश के कारण आरोपियों ने उसकी जान लेने की साजिश रच डाली.

युवक पर बेरहमी से हमला किया
दौसा एसपी सागर राणा ने बताया कि आरोपियों ने चालाकी से मृतक को जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाया. मक्खन लाल को विश्वास में लेकर आरोपी उसे एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां पहले से ही उन्होंने हमला करने की पूरी तैयारी कर रखी थी. वहां पर आरोपियों ने लाठी-डंडों और लोहे के सरियों से युवक पर बेरहमी से हमला किया. पिटाई इतनी भयानक थी कि युवक गंभीर रूप से घायल होकर वहीं बेहोश हो गया.

मृतक के परिजनों को फोन पर सूचना दी
घटना के कुछ समय बाद एक आरोपी ने खुद ही मृतक के परिजनों को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे. वहां उन्होंने मक्खन लाल को बेसुध हालत में पाया और तुरंत उसे मंडावरी अस्पताल ले गए. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

हैदराबाद भागने की फिराक में थे आरोपी
हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए और हैदराबाद भागने की फिराक में थे. परिजनों ने चारों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और टीमवर्क के ज़रिए आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की और पीछा करते हुए उन्हें मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है-
दिलखुश मीणा (निवासी: धोलीपाल)
दिलराज मीणा (निवासी: धोलीपाल)
अभिषेक (निवासी: बामनवास थाना क्षेत्र)
यशपाल मीणा (निवासी: वजीरपुर थाना क्षेत्र)

क्या है पुलिस का कहना
पुलिस का कहना है कि इस हत्या के पीछे पारिवारिक और व्यक्तिगत रंजिश की पृष्ठभूमि है, जिसकी गहराई से जांच की जा रही है. वहीं इलाके में इस घटना को लेकर आक्रोश और भय का माहौल है. स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dausa Newsकी हर पल की जानकारी.

