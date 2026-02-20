2 साल पहले गायब हुआ था दौसा का 4 साल का मासूम प्रिंस, अब JCB से पाताल में ढूंढा जा रहा कंकाल

Dausa Crime News: राजस्थान के दौसा जिले में छह साल पुराने एक दिल दहला देने वाले मामले में नया मोड़ आया है. 16 अगस्त 2020 को बांदीकुई थाना क्षेत्र के उनबड़ा गांव की रामदेवा ढाणी में चार वर्षीय मासूम बच्चे के लापता होने का प्रकरण फिर से सुर्खियों में है. पुलिस ने अब इस पुरानी फाइल पर गहन अनुसंधान शुरू किया है.
Dausa Crime: राजस्थान के दौसा जिले में छह साल पुराने एक दिल दहला देने वाले मामले में नया मोड़ आया है. 16 अगस्त 2020 को बांदीकुई थाना क्षेत्र के उनबड़ा गांव की रामदेवा ढाणी में चार वर्षीय मासूम बच्चे के लापता होने का प्रकरण फिर से सुर्खियों में है. पुलिस ने अब इस पुरानी फाइल पर गहन अनुसंधान शुरू किया है.
16 अगस्त 2020 को चार साल के बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी. बच्चा घर से खेलते-खेलते अचानक लापता हो गया था. लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिलने से मामला ठंडा पड़ गया था. अब पुलिस ने दोबारा फाइल खोली और गहन पड़ताल शुरू की. जांच में कुछ नए तथ्य सामने आए, जिसके आधार पर पुलिस ने एक शख्स को डिटेन किया, जो पीड़ित बच्चे का पड़ोसी था.
निशानदेही पर खुदाई
डिटेन शख्स की पूछताछ के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे कुछ जगहों पर खुदाई कराई. आरोपी की निशानदेही पर जेसीबी मशीनों की मदद से करीब 300 मीटर तक क्षेत्र खोदा गया, लेकिन बच्चे के शव या किसी अन्य सुराग का पता नहीं चला. पुलिस का कहना है कि जांच अभी भी जारी है. डिटेन शख्स से गहन पूछताछ की जा रही है और अन्य संभावित स्थानों की तलाश जारी है.
समाज में सदमा और सवाल
यह मामला पुरानी रंजिशों से उपजी हिंसा और बच्चों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है. इलाके में लोग सदमे में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने इस पुराने मामले को फिर से सक्रिय किया है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की जांच का दावा किया है.
उम्मीद तो इन सालों में कितनी बार टूटी और फिर बंधी होंगी. लेकिन अब खुदाई के बाद परिवार शायद अपने लाडले को आखिरी विदाई दे पाएगा. आपकी जानकारी के लिए जेसीबी मिट्टी में रूह को तलाश रही है...
