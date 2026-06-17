/Dausa News: लालसोट में दबंगों की दबंगई! महिलाओं के सामने ढहाए घर और टीन शेड, जेसीबी से तोड़े गए कच्चे मकान

Rajasthan News: दौसा जिले के लालसोट थाना क्षेत्र के गुदड़िया गांव में भूमि विवाद को लेकर कथित दबंगों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने जबरन कब्जा करने की नीयत से जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करते हुए उनके कच्चे मकान और टीन शेड को ध्वस्त कर दिया. घटना के दौरान परिवार की महिलाएं विरोध करती रहीं और मदद की गुहार लगाती रहीं, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी.

1999 में आबादी भूमि के रूप में हुआ था आवंटन

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पीड़ित पक्ष के अनुसार वर्ष 1999 में गांव में आबादी विस्तार के लिए करीब दो बीघा भूमि आवंटित की गई थी. इस भूमि पर ग्राम पंचायत की ओर से विधिवत पट्टे भी जारी किए गए थे. परिवार का दावा है कि वह लंबे समय से उक्त भूमि पर निवास कर रहा है और उसके पास आवंटन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी मौजूद हैं.

मिलीभगत से नक्शा दर्ज कराने का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने कथित रूप से मिलीभगत कर आवंटित भूमि के स्थान पर अपनी भूमि का नक्शा राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा लिया. पीड़ित परिवार का कहना है कि इसी आधार पर अब विवादित भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है. परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

न्यायालय से पक्ष में निर्णय मिलने का दावा

पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि विवादित भूमि को लेकर पूर्व में न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में निर्णय दिया जा चुका है. इसके बावजूद कथित दबंग लगातार भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं. परिवार का आरोप है कि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया

मामले की शिकायत मिलने के बाद लालसोट थाना पुलिस सक्रिय हुई है. पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. वहीं घटना से जुड़े सभी तथ्यों और दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है.

एएसपी बोले- मामले की गहनता से जांच जारी

लालसोट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद सीपा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत प्राप्त होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है. पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गुदड़िया गांव में भूमि विवाद को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है.

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