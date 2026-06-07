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एक्सपायरी होने से पहले ही गड्ढे में फेंक दी दवाएं, स्वास्थ्य विभाग के सिर चढ़ा लापरवाही का भूत

CMHO Orders: दौसा जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जोण धरनवास गांव के लिंक रोड पर सरकारी निःशुल्क वितरण की सैकड़ों आयरन और फोलिक एसिड सिरप की शीशियां खुले गड्ढे में फेंकी हुई मिलीं. 

Edited byAnsh RajReported byLaxmi avtar sharma
Published: Jun 07, 2026, 11:20 AM|Updated: Jun 07, 2026, 11:20 AM
एक्सपायरी होने से पहले ही गड्ढे में फेंक दी दवाएं, स्वास्थ्य विभाग के सिर चढ़ा लापरवाही का भूत
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News: राजस्थान सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह खर्च कर रही है, लेकिन जिले के कुछ अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता इस व्यवस्था को खोखला बनाती जा रही है. दौसा जिले में स्वास्थ्य विभाग की एक shocking लापरवाही सामने आई है, जिसने पूरे महकमे की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा दिया है. जिले के जोण धरनवास गांव के लिंक रोड पर सरकारी निःशुल्क वितरण वाली सैकड़ों शीशियां गड्ढे में फेंकी हुई मिलीं. ये शीशियां आयरन और फोलिक एसिड सिरप की थीं, जो गर्भवती महिलाओं और एनीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए बेहद जरूरी मानी जाती हैं.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाओं की एक्सपायरी तिथि 26 नवंबर 2026 अंकित थी, यानी दवाएं अभी पूरी तरह उपयोग योग्य थीं. फिर भी उन्हें खुले गड्ढे में फेंक दिया गया. सामान्यतः एक्सपायरी होने के बाद भी दवाओं को नष्ट करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, जिसमें उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जाता है ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और कोई अवांछित तत्व इन दवाओं का दुरुपयोग न कर सके. लेकिन यहां तो बिना एक्सपायरी डेट निकले ही दवाओं को इस तरह फेंक दिया गया, जो न केवल लापरवाही है बल्कि सरकारी संसाधनों का सीधा अपव्यय भी है.

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स्थानीय लोगों ने जब इस घटना की सूचना दी और मामला विभाग तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया. जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारी भी इस घटना से सकते में आ गए. दौसा के सीएमएचओ डॉक्टर सीताराम मीणा ने तुरंत संज्ञान लिया और मामले की जांच के आदेश दे दिए. उन्होंने कहा कि जांच के लिए एक टीम गठित की जा रही है, जो पूरे प्रकरण की छानबीन करेगी. जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में निःशुल्क दवा वितरण केंद्र स्थापित किए हैं. इन केंद्रों का मकसद गरीब, असहाय और आम मरीजों को बिना किसी आर्थिक बोझ के बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है. सरकार हर साल दवाओं की खरीद पर भारी-भरकम राशि खर्च करती है. ऐसे में अगर ये दवाएं सही मरीजों तक पहुंचने के बजाय गड्ढों में चली जाती हैं तो यह न केवल सरकारी खजाने की बर्बादी है बल्कि जरूरतमंद मरीजों के साथ धोखा भी है.

आयरन और फोलिक एसिड सिरप मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं में खून की कमी दूर करने, प्रसव के दौरान जटिलताओं को कम करने और शिशु के स्वस्थ विकास के लिए दिया जाता है. इन दवाओं की बर्बादी से सीधे तौर पर जिले की मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. स्थानीय लोग इस घटना पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं. उन्होंने पूछा कि आखिर यह किसकी करतूत है? क्या अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है या फिर कोई गड़बड़झाला? क्या ये दवाएं स्टॉक मैनेजमेंट की गलती के कारण फेंकी गईं या फिर कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है?

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करने की जरूरत है. जिला प्रशासन को अब न केवल इस मामले की निष्पक्ष जांच करानी होगी बल्कि पूरे जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों और अस्पतालों में स्टॉक की नियमित ऑडिटिंग भी सुनिश्चित करनी होगी.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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