MLA डीडी बैरवा के मीणा हाईकोर्ट प्रश्न पर विवाद, सोशल मीडिया पर चर्चा तेज

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले में नांगल प्यारीवास में स्थित मीणा हाईकोर्ट परिसर को लेकर विधायक डीडी बैरवा द्वारा विधानसभा में प्रश्न लगाने के बाद मीणा समाज ने आक्रोश व्यक्त किया, तो विधायक ने अपना प्रश्न वापस ले लिया.

विधायक ने कहा कि मेरा उद्देश्य किसी समाज को ठेस पहुंचाना नहीं था. मैं सिर्फ इतनी जानकारी लेना चाहता था कि जिस तरीके से इसके विकास कार्यों में पैसा लगा है, तो वह किस तरह से लगा, ताकि लोग मुझसे भी विधायक कोष से पैसा मांगते हैं, तो मैं उन्हें भी दे सकूं.

वहीं डीडी बैरवा ने कहा कि इस मामले को कुछ RSS के लोग तूल दे रहे हैं और उसकी वजह है कि वह तहसीलदार गजानन मीणा को इसकी आड़ में बचाना चाहते हैं. पूर्व में बमुश्किल मीणा और गुर्जर भाइयों में विवाद खत्म हुआ, तो अब लोग एसटी और एससी में दरार डालने के लिए इस मामले को तूल दे रहे हैं.

विधायक डीडी बैरवा इन दोनों मीणा हाईकोर्ट परिसर को लेकर विधानसभा में लगाए गए प्रश्न के अलावा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार के साथ हुई विधायक की तीखी नोंकझोंक और एक महिला पटवारी से बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वह सुर्खियों में बने हुए हैं.



देश में किसान नेता के नाम से मशहूर रहे स्वर्गीय राजेश पायलट की 80वीं जयंती पर दौसा में भंडना और जीरोता में बने स्मारक पर कांग्रेसियों द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक डीडी बैरवा सहित अन्य लोग शामिल हुए डीडी बैरवा ने कहा कि पायलट किसान गरीब मजदूर और जरूरतमंदों के मसीहा थे और वह सहज सुलभ थे.

विधायक द्वारा जरूरतमंदों को फल और कंबल वितरित किए गए. साथ ही डीडी बैरवा ने कहा कि स्वर्गीय पायलट के बताए मार्गों का अनुसरण करते हुए उनके अधूरे कामों को पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं.

