/दौसा एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर से टकराई कार, 14 साल की बच्ची की मौत, 9 घायल

Dausa Accident News: दौसा जिले से होकर गुजर रहे बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेस-वे पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जयपुर ग्रामीण के आंधी थाना क्षेत्र में पिलर संख्या 37 के पास कार और ट्रेलर की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसा इतना तेज था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. दुर्घटना में कार में सवार एक 14 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

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हादसे की जानकारी मिलते ही आंधी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस के जरिए दौसा जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार जारी है. वहीं, मृतक बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

अलवर से भीलवाड़ा लौट रहा था परिवार

घायलों ने पुलिस को बताया कि वे किसी जरूरी काम से अलवर गए थे. काम पूरा होने के बाद सभी लोग कार से वापस भीलवाड़ा जिले लौट रहे थे. इसी दौरान बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेस-वे पर पिलर संख्या 37 के पास अचानक उनकी कार की ट्रेलर से टक्कर हो गई. हादसे में घायल सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना के बाद आंधी थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. साथ ही दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शव

पुलिस के अनुसार, मृतक 14 वर्षीय बालिका के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा. वहीं अस्पताल में भर्ती घायलों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

यातायात हुआ प्रभावित, क्रेन से हटाए गए वाहन

हादसे के बाद कुछ समय के लिए एक्सप्रेस-वे पर यातायात प्रभावित हो गया. पुलिस ने क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त कार और ट्रेलर को सड़क से हटवाया. इसके बाद मार्ग पर यातायात को दोबारा सुचारू कराया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.