किरोड़ी लाल मीणा का 'नहले पर दहला', डाक बंगला विवाद और अरावली पर कांग्रेस को घेरा

Kirodi Lal Meena News: राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में कांग्रेस के खिलाफ तीखा मोर्चा खोल दिया है. एक ओर उन्होंने डाक बंगले में हुई तोड़फोड़ की कोशिश पर कांग्रेस को 'नहले पर दहला' देने की चेतावनी दी है, तो दूसरी ओर अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन को 'पाखंड' करार देते हुए स्थानीय सांसद पर

सीधा हमला बोला है.

डाक बंगला विवाद,पीएम की तस्वीरों का अपमान असहनीय

27 दिसंबर को अरावली रैली के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा डाक बंगले के हॉल का ताला तोड़ने और दरवाजे पर लात मारने की घटना पर डॉ. किरोड़ी ने सख्त नाराजगी जताई. किरोड़ी लाल ने कहा कि जिस हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र और केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं के पोस्टर लगे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाना लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है.

उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल यहां सांसद मुरारीलाल मीणा का कब्जा रहा, लेकिन भाजपा ने कभी ऐसी अमर्यादित हरकत नहीं की. उन्होंने सवाल किया कि यदि उनका भाई जगमोहन मीणा यहां जनसुनवाई करता है, तो कांग्रेस को इससे आपत्ति क्यों है? उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि यदि भविष्य में ऐसा कृत्य दोहराया गया, तो वे 'नहले का जवाब दहले से' देंगे.

अरावली पर पलटवार

अरावली संरक्षण के नाम पर कांग्रेस के प्रदर्शन को डॉ. किरोड़ी ने आड़े हाथों लिया. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा- कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासन और हालिया लीज आवंटन के जरिए अरावली को पूरी तरह खोखला कर दिया. किरोड़ी लाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि स्थानीय सांसद ने तो खुद अरावली की पहाड़ियों को खोदकर अपना मकान बनाया है. दूसरों पर आक्षेप लगाने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.

सरकार का संकल्प

उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान को दोहराते हुए कहा कि भाजपा राज में अरावली को आंच नहीं आने दी जाएगी. पिछले 2 साल में सरकार ने 20 करोड़ पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है.

'मन की बात'

डाक बंगले में प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनने के बाद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से ये तमाम बातें कहीं. उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस केवल जनता को गुमराह कर रही है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार वन एवं पर्यावरण को अपनी प्राथमिकता मानती है.

