/Rajasthan Accident: दौसा में दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, जिंदा जल गए 6 लोग, 2 अन्य की दर्दनाक मौत

Dausa Expressway accident: राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. कोलवा थाना क्षेत्र में एक निजी स्लीपर बस और ट्रेलर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

सात लोगों की मौत की पुष्टि

Add Zee News as a Preferred Source

इस हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. इनमें 5 लोगों की मौत आग में जिंदा जलने से हुई, जबकि दो अन्य ने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया. हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया.

दो दर्जन से अधिक घायल, अस्पताल में इलाज जारी

दुर्घटना में दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. घायलों की स्थिति पर लगातार चिकित्सकीय निगरानी रखी जा रही है.

हरिद्वार ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी बस

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, निजी स्लीपर बस हरिद्वार ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी. हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे.

प्रशासन मौके पर, रेस्क्यू जारी

घटना स्थल पर कलेक्टर डॉ. सौम्या झा और एसपी पीयूष दीक्षित मौजूद हैं और राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं. फिलहाल प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और मामले की आगे की कार्रवाई जारी है.

सीएम ने जाताया दुख

दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है. इस दर्दनाक घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान मिले तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें. साथ ही उन्होंने हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की.

खबर अपडेट की जा रही है...