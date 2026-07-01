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Rajasthan Accident: दौसा में दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, जिंदा जल गए 6 लोग, 2 अन्य की दर्दनाक मौत

Dausa Expressway accident: राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर निजी स्लीपर बस और ट्रेलर की भीषण टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि दो दर्जन से अधिक लोग घायल हैं. प्रशासन मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटा है.
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Edited bySandhya YadavReported byLaxmi avtar sharma
Published: Jul 01, 2026, 08:48 AM|Updated: Jul 01, 2026, 08:48 AM
Rajasthan Accident: दौसा में दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, जिंदा जल गए 6 लोग, 2 अन्य की दर्दनाक मौत
Image Credit: टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dausa Expressway accident: राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. कोलवा थाना क्षेत्र में एक निजी स्लीपर बस और ट्रेलर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

सात लोगों की मौत की पुष्टि

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इस हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. इनमें 5 लोगों की मौत आग में जिंदा जलने से हुई, जबकि दो अन्य ने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया. हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया.

दो दर्जन से अधिक घायल, अस्पताल में इलाज जारी

दुर्घटना में दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. घायलों की स्थिति पर लगातार चिकित्सकीय निगरानी रखी जा रही है.

हरिद्वार ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी बस

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, निजी स्लीपर बस हरिद्वार ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी. हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे.

प्रशासन मौके पर, रेस्क्यू जारी

घटना स्थल पर कलेक्टर डॉ. सौम्या झा और एसपी पीयूष दीक्षित मौजूद हैं और राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं. फिलहाल प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और मामले की आगे की कार्रवाई जारी है.

सीएम ने जाताया दुख

दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है. इस दर्दनाक घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान मिले तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें. साथ ही उन्होंने हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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