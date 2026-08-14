Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dausa
  • /धू-धू कर जला ट्रक, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चीख-पुकार! गुड़ जलकर राख, ऐसे बची चालक-खलासी की जान

धू-धू कर जला ट्रक, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चीख-पुकार! गुड़ जलकर राख, ऐसे बची चालक-खलासी की जान

Dausa News: दौसा के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दो अलग हादसे हुए. बांदीकुई क्षेत्र में एक्सल टूटने के बाद ट्रक में आग लग गई और गुड़ समेत ट्रक जल गया. चालक-खलासी बच गए. वहीं पापड़दा क्षेत्र में वाहन की टक्कर में चालक घायल हुआ.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Laxmi avtar sharma
Published:Aug 14, 2026, 11:09 AM IST | Updated:Aug 14, 2026, 11:09 AM IST
धू-धू कर जला ट्रक, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चीख-पुकार! गुड़ जलकर राख, ऐसे बची चालक-खलासी की जान
Image Credit: पूरा ट्रक धू-धू कर जला.

Dausa News: दौसा जिले के बांदीकुई थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया. खटीक के तिबारे के पास चलते ट्रक का अचानक एक्सल टूट गया. इसके बाद घर्षण के कारण ट्रक में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा ट्रक धू-धू कर जलने लगा.

गनीमत रही कि आग तेजी से फैलने से पहले ट्रक में सवार चालक और खलासी समय रहते बाहर निकल गए. दोनों के सुरक्षित बाहर निकलने से बड़ा हादसा टल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

गुड़ लेकर लालसोट जा रहा था ट्रक
बताया जा रहा है कि ट्रक चालक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर से गुड़ लेकर लालसोट की तरफ जा रहा था. इसी दौरान खटीक के तिबारे के समीप ट्रक का एक्सल टूट गया. इसके बाद घर्षण होने से आग भड़क उठी.

आग बढ़ने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची. आग बुझाने के लिए स्थानीय पानी के टैंकरों की मदद भी ली गई, लेकिन तब तक ट्रक और उसमें रखा गुड़ पूरी तरह जलकर राख हो चुका था.

जले ट्रक को एक्सप्रेसवे से हटाया
हादसे के बाद पुलिस ने क्रेन की सहायता से जले हुए ट्रक को एक्सप्रेसवे से हटाकर दूर किया. इसके बाद सड़क पर यातायात को दोबारा सुचारू करवाया गया. हादसे के कारण कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर आवाजाही प्रभावित रही.

आलूदा के पास दूसरा हादसा

दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ही दूसरा हादसा पापड़दा थाना क्षेत्र में हुआ. यह दुर्घटना आलूदा गांव के पास पिलर संख्या 194 के नजदीक हुई.

जानकारी के अनुसार पीछे चल रहे एक कॉन्ट्रा वाहन ने आगे चल रहे दूसरे वाहन को टक्कर मार दी. टक्कर के कारण वाहन का चालक घायल हो गया. हादसे की सूचना मिलने पर पापड़दा पुलिस मौके पर पहुंची.

घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया

पुलिस ने घायल चालक को वाहन से बाहर निकाला और उपचार के लिए दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में घायल चालक का इलाज जारी है.

वहीं दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहनों को भी क्रेन की मदद से एक्सप्रेसवे से हटाकर दूर किया गया. वाहनों को सड़क से हटाने के बाद यातायात को सुचारू कराया गया. दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dausa Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

दौसा बस हादसे के बाद सरकार सख्त, हाईवे सुरक्षा के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार

राजस्थान रोडवेज बस में लगी भीषण आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान

चूरू में 33 केवी जीएसएस में भीषण आग, छह फीडरों की बिजली आपूर्ति ठप

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Dausa News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
धू-धू कर जला ट्रक, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चीख-पुकार! गुड़ जलकर राख, ऐसे बची चालक-खलासी की जान
2
3
4
5