/धू-धू कर जला ट्रक, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चीख-पुकार! गुड़ जलकर राख, ऐसे बची चालक-खलासी की जान

Dausa News: दौसा जिले के बांदीकुई थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया. खटीक के तिबारे के पास चलते ट्रक का अचानक एक्सल टूट गया. इसके बाद घर्षण के कारण ट्रक में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा ट्रक धू-धू कर जलने लगा.

गनीमत रही कि आग तेजी से फैलने से पहले ट्रक में सवार चालक और खलासी समय रहते बाहर निकल गए. दोनों के सुरक्षित बाहर निकलने से बड़ा हादसा टल गया.

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गुड़ लेकर लालसोट जा रहा था ट्रक

बताया जा रहा है कि ट्रक चालक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर से गुड़ लेकर लालसोट की तरफ जा रहा था. इसी दौरान खटीक के तिबारे के समीप ट्रक का एक्सल टूट गया. इसके बाद घर्षण होने से आग भड़क उठी.

आग बढ़ने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची. आग बुझाने के लिए स्थानीय पानी के टैंकरों की मदद भी ली गई, लेकिन तब तक ट्रक और उसमें रखा गुड़ पूरी तरह जलकर राख हो चुका था.

जले ट्रक को एक्सप्रेसवे से हटाया

हादसे के बाद पुलिस ने क्रेन की सहायता से जले हुए ट्रक को एक्सप्रेसवे से हटाकर दूर किया. इसके बाद सड़क पर यातायात को दोबारा सुचारू करवाया गया. हादसे के कारण कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर आवाजाही प्रभावित रही.

आलूदा के पास दूसरा हादसा

दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ही दूसरा हादसा पापड़दा थाना क्षेत्र में हुआ. यह दुर्घटना आलूदा गांव के पास पिलर संख्या 194 के नजदीक हुई.

जानकारी के अनुसार पीछे चल रहे एक कॉन्ट्रा वाहन ने आगे चल रहे दूसरे वाहन को टक्कर मार दी. टक्कर के कारण वाहन का चालक घायल हो गया. हादसे की सूचना मिलने पर पापड़दा पुलिस मौके पर पहुंची.

घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया

पुलिस ने घायल चालक को वाहन से बाहर निकाला और उपचार के लिए दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में घायल चालक का इलाज जारी है.

वहीं दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहनों को भी क्रेन की मदद से एक्सप्रेसवे से हटाकर दूर किया गया. वाहनों को सड़क से हटाने के बाद यातायात को सुचारू कराया गया. दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की.