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दिशा बैठक में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गरमाई सियासत, जनप्रतिनिधियों के आरोपों पर पीएमओ का पलटवार, बोले- राजनीति से प्रेरित बयान

Rajasthan health department: दौसा जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर दिशा समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने गंभीर सवाल उठाए. बैठक में सांसद मुरारीलाल मीणा, बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा और दौसा विधायक डीडी बैरवा ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं, मरीजों की परेशानियों और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.

Edited byAnsh RajReported byLaxmi avtar sharma
Published: May 24, 2026, 12:23 PM|Updated: May 24, 2026, 12:23 PM
दिशा बैठक में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गरमाई सियासत, जनप्रतिनिधियों के आरोपों पर पीएमओ का पलटवार, बोले- राजनीति से प्रेरित बयान
Image Credit: Dausa District Hospital

Dausa District Hospital: दौसा जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर हाल ही में कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद मुरारीलाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित दिशा समिति की बैठक में बड़ा मुद्दा उठा. बैठक में बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा, दौसा विधायक डीडी बैरवा और सांसद मुरारीलाल मीणा ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिला अस्पताल में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ रही हैं. साथ ही अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए.

इन आरोपों पर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. आरके मीणा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके पिछले एक साल के कार्यकाल में अस्पताल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं. उन्होंने बताया कि नए भवन में पूर्ण सुविधाओं के साथ आपातकालीन यूनिट शुरू की गई है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है. इसके अलावा आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई गई है और लेप्रोस्कोपी के जरिए ऑपरेशन की सुविधा भी शुरू की गई है.

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पीएमओ ने कहा कि अस्पताल में 24 घंटे जांच व्यवस्था शुरू होने से मरीजों को काफी राहत मिली है और अब छोटी-छोटी जांचों के लिए मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ता. उन्होंने दावा किया कि अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार के कारण जयपुर रेफर होने वाले मरीजों की संख्या में भी कमी आई है.

डॉ. आरके मीणा ने कहा कि जैसे-जैसे निर्माणाधीन भव

नों का कार्य पूरा होगा, वैसे-वैसे अस्पताल में और अधिक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी के तहत हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि कहीं कोई गड़बड़ी सामने आती है तो जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पीएमओ ने जनप्रतिनिधियों के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों के चलते कई बार बयानबाजी होती रहती है, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाएं लगातार सुधार की दिशा में काम कर रही हैं. उन्होंने यह भी बताया कि आपातकालीन यूनिट का उद्घाटन मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने किया था और उस दौरान व्यवस्थाओं की सराहना भी की गई थी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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