/दौसा में FRT टीम के कर्मचारी की करंट लगने से मौत, धरने पर बैठे परिजन, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले में बिजली विभाग की फॉल्ट रिपेयर टीम (FRT) के एक ठेका कर्मी की ड्यूटी के दौरान करंट लगा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.

इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए. इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया, जिसके चलते अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.

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जानकारी के मुताबिक, यह हादसा मंगलवार देर शाम सदर थाना इलाके के रलावता गांव में भांडारेज फीडर पर हुआ. बिजली आपूर्ति को सुचारु करने के लिए फॉल्ट रिपेयर टीम लाइन की मरम्मत का काम कर रही थी. वहीं, इसी दौरान 35 वर्षीय ठेका कर्मी अवतार गुर्जर अचानक करंट लगा और साथियों ने तुरंत उन्हें बचाने की कोशिश की और गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

वहीं, हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजन, रिश्तेदार, ग्रामीण और परिचित बड़ी संख्या में जिला अस्पताल पहुंचे और घटना से नाराज लोगों ने अस्पताल परिसर में धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया.

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निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही के कारण यह घटना हुई और उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

परिजनों ने सरकार और बिजली विभाग से मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने के साथ अन्य सरकारी सहायता देने की भी मांग की है. उनका कहना है कि अवतार गुर्जर परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे और उनकी मौत से पूरे परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है.

अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से की बातचीत

वहीं, धरने और बढ़ते विरोध की सूचना मिलने पर डिप्टी एसपी धर्मेंद्र शर्मा सहित प्रशासन और पुलिस के अन्य अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे.

उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक धरना जारी रहेगा.

ग्रामीणों ने जिला अस्पताल के सामने दौसा लालसोट मार्ग पर पहुंचकर जाम लगा दिया और रोड के बीच में धरने पर बैठ गए. मामले को देखते हुए जिला अस्पताल परिसर में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है.