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दौसा में गश्त के दौरान पुलिस वाहन हादसे का शिकार, तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से 3 पुलिसकर्मी घायल

Dausa News: दौसा के झापदा थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने पुलिस वाहन को पीछे से टक्कर मार दी. पुलिस की गाड़ी 10 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. दो को गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि ट्रेलर चालक पुलिस हिरासत में है.
 

Edited bySandhya YadavReported byLaxmi avtar sharma
Published: Jun 18, 2026, 09:38 AM|Updated: Jun 18, 2026, 09:38 AM
दौसा में गश्त के दौरान पुलिस वाहन हादसे का शिकार, तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से 3 पुलिसकर्मी घायल
Image Credit: Dausa News

Dausa News: दौसा जिले के झापदा थाना क्षेत्र में देर रात्रि गश्त के दौरान पुलिस वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गया. तेज रफ्तार ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे करीब 10 फीट गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में पुलिस वाहन में सवार तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. वहीं टक्कर के बाद ट्रेलर भी कुछ दूरी पर पलट गया.

सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर

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घटना की जानकारी मिलते ही झापदा और लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया और क्षतिग्रस्त पुलिस वाहन में फंसे घायल पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला गया. इसके बाद तीनों घायलों को उपचार के लिए लालसोट जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

दो पुलिसकर्मियों को जयपुर किया रेफर

प्राथमिक उपचार के बाद हेड कांस्टेबल संजय और कांस्टेबल लखन की गंभीर चोटों को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया. दोनों का वहां उपचार जारी है. वहीं वाहन चालक बाबूलाल को भी हादसे में चोटें आई हैं.

गश्त के दौरान पीछे से मारी टक्कर

झापदा थाना अधिकारी श्रीकिशन मीणा ने बताया कि रात्रि में थाने की गाड़ी से हेड कांस्टेबल संजय, कांस्टेबल लखन और चालक बाबूलाल क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. इसी दौरान कोथून रोड पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने पुलिस वाहन को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस वाहन कई पलटियां खाता हुआ सड़क से नीचे खाई में जा गिरा. हादसे के बाद ट्रेलर भी संतुलन खोकर पलट गया.

ट्रेलर चालक हिरासत में

घटना के बाद पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. दुर्घटना के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

क्रेन की मदद से निकाला गया पुलिस वाहन

हादसे के बाद पुलिस ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त पुलिस वाहन को खाई से बाहर निकलवाया. इसके बाद वाहन को झापदा थाने पहुंचाया गया. फिलहाल पुलिस दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जबकि घायल पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य पर भी लगातार नजर रखी जा रही है. इस हादसे ने देर रात गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों के सामने आने वाले जोखिमों को एक बार फिर उजागर कर दिया है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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