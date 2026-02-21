दौसा में किडनैपिंग के बाद हत्या! जंगलों में ले जाकर कुंजीलाल मीणा को पीट-पीटकर मार डाला

Dausa News: दौसा जिले के लोटवाडा गांव में कुंजीलाल मीणा की कथित अपहरण के बाद हत्या कर दी गई. परिजनों के अनुसार वह अपने दोस्त को बड़ा गांव छोड़ने जा रहा था, तभी बदमाशों ने उसे अगवा कर रलावता रूपवास के जंगलों में ले जाकर लाठी-डंडों और हथियारों से हमला किया. गंभीर हालत में बांदीकुई उप जिला अस्पताल लाने पर उसकी मौत हो गई. दो गुटों की पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है. बैजूपाड़ा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
Dausa News: राजस्थान के दौसा में देर रात लोटवाडा गांव में कुंजीलाल मीणा की हत्या का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. मामले को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और परिजन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.
जानकारी के अनुसार कुंजीलाल मीणा देर रात अपनी कार में सवार होकर अपने एक दोस्त को बड़ा गांव छोड़ने जा रहा था. मृतक के भाई सुरेश मीणा का आरोप है कि इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उसके भाई का अपहरण कर लिया. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने उसे रलावता रूपवास के जंगलों में ले जाकर लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से बेरहमी से मारपीट की.
घटना के बाद गंभीर रूप से घायल कुंजीलाल मीणा को उपचार के लिए बांदीकुई के उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. परिजनों का आरोप है कि यह हमला पूर्व नियोजित था. सूत्रों के अनुसार लंबे समय से दो गुटों के बीच आपसी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते यह वारदात हुई.
इस मामले में एक गुट द्वारा पहले फायरिंग किए जाने की भी बात सामने आ रही है. इस संबंध में बैजूपाड़ा थाने में देर शाम मुकदमा दर्ज किया गया था. फिलहाल बैजूपाड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है.
मृतक कुंजीलाल मीणा बालाहेडी थाना क्षेत्र के मुंडफोडी गांव का निवासी था. जानकारी के अनुसार वह बालाहेडी थाने का हिस्ट्रीशीटर भी रहा है. इस पहलू को भी पुलिस जांच में शामिल कर रही है.
घटना के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हैं तथा सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
