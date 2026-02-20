Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

गैंगरेप कर महिला की हत्या, लालसोट ADJ ने कविता पढ़ते हुए सुनाया फैसला, कहा- घुट-घुट कर तड़पती है इस समाज में बेटियां

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले की लालसोट एडीजे कोर्ट ने महिला का अपहरण कर गैंगरेप कर हत्या के मामले में कविता पढ़ते हुए दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByLaxmi avtar sharma
Published:Feb 20, 2026, 04:07 PM IST | Updated:Feb 20, 2026, 04:07 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में मौसम ने लिया यू-टर्न! जानें आगामी एक सप्ताह का WEATHER अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में मौसम ने लिया यू-टर्न! जानें आगामी एक सप्ताह का WEATHER अपडेट

अब कलेक्टर से आम जानता की होगी सीधे बात, झटपट होगा समस्याओं का समाधान!
11 Photos
Rajasthan Contact Portal

अब कलेक्टर से आम जानता की होगी सीधे बात, झटपट होगा समस्याओं का समाधान!

भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान, पंचायत और निकाय चुनाव में इन लोगों को भी मिलेगा मौका
6 Photos
tonk Panchayat

भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान, पंचायत और निकाय चुनाव में इन लोगों को भी मिलेगा मौका

कौन है नीता कंवर, जिन्हें पंचायत चुनाव से पहले लगा बहुत बड़ा झटका, प्रशासक पद से बर्खास्त, जानें वजह
5 Photos
Panchayat Election

कौन है नीता कंवर, जिन्हें पंचायत चुनाव से पहले लगा बहुत बड़ा झटका, प्रशासक पद से बर्खास्त, जानें वजह

गैंगरेप कर महिला की हत्या, लालसोट ADJ ने कविता पढ़ते हुए सुनाया फैसला, कहा- घुट-घुट कर तड़पती है इस समाज में बेटियां

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले की लालसोट एडीजे कोर्ट ने महिला का अपहरण कर गैंगरेप के बाद हत्या करने के मामले में सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. संजू मीना और कालू मीणा आरोपी है.

विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह ने बताया कि मामला 23 अप्रैल 2022 का है, जब मृतक महिला जयपुर स्थित अपने ससुराल से पीहर आ रही थी. उस दौरान वह बस से नीचे उतरी और पैदल पैदल अपने घर के लिए रवाना हुई तो कार सवार दो युवक महिला को रास्ते में मिले उन्होंने लिफ्ट देने के बहाने महिला को कार में बिठाया.

महिला की गला दबाकर की हत्या
साथ ही एक नाबालिग लड़का भी महिला के साथ पैदल चल रहा था, उसे भी उन युवकों ने लिफ्ट दी. नाबालिग लड़के को कुछ दूरी पर कार से नीचे उतार दिया और महिला को लेकर चले गए. आरोपियों ने महिला के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद महिला की गला दबाकर हत्या कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दिन कार में लेकर घूमते रहे शव
हत्या के बाद आरोपी महिला के शव को ठिकाने लगाने के लिए दिन भर कार में लेकर घूमते रहे और रात्रि में तुंगा थाना क्षेत्र में सुनसान जगह पर एक कुएं में शव को फेंक कर फरार हो गए. जब महिला घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी रामगढ़ पचवारा थाने में दर्ज करवाई और सोशल मीडिया पर भी महिला की गुमशुदगी की पोस्ट डाली गई. जब पोस्ट उस नाबालिग लड़के ने देखी तो उसने पूरी घटना अपने पिता को बताई.

मृतका के भाई और पुलिस को दी जानकारी
पिता ने मृतका के भाई और पुलिस को इसकी जानकारी दी तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरा मामला साफ हुआ. ऐसे में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की.

मौत की सजा सुनाई
कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद आज लालसोट एडीजे ऋतु चौधरी ने बड़ा फैसला देते हुए आरोपियों को मौत की सजा सुनाई. फैसले को लेकर अधिवक्ताओं ने भी खुशी जाहिर की. वहीं, इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले आरोपियों को भी कोर्ट ने कड़ा संदेश दिया है. प्रकरण में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 45 गवाह पेश किए गए.

कविता के माध्यम से की टिप्पणी
फैसले के दौरान जज ऋतु चौधरी ने कविता के माध्यम से टिप्पणी करते हुए कहा- गूंजती है आज भी फिजा में हजारों सिसकियां, घुट-घुट कर तड़पती है इस समाज में बेटियां, किस्सा बलात्कार का आज फिर छपेगा, एक बेटी के खून से आज फिर अखबार सनेगा, क्या था कसूर मेरा क्या बेटी होना ही कसूर था मेरा, कैसे जिए इस समाज में नारी जहां दरिंदे बसते हो, भेड़ियों ने जहां इंसान के चेहरे पहने हो, आखिर कब तक नारी की इज्जत यूं तार होगी, आखिर कब इस समाज की गलियां में बेटियों के लिए सुरक्षित होगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dausa Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news