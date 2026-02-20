गैंगरेप कर महिला की हत्या, लालसोट ADJ ने कविता पढ़ते हुए सुनाया फैसला, कहा- घुट-घुट कर तड़पती है इस समाज में बेटियां

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले की लालसोट एडीजे कोर्ट ने महिला का अपहरण कर गैंगरेप के बाद हत्या करने के मामले में सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. संजू मीना और कालू मीणा आरोपी है.

विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह ने बताया कि मामला 23 अप्रैल 2022 का है, जब मृतक महिला जयपुर स्थित अपने ससुराल से पीहर आ रही थी. उस दौरान वह बस से नीचे उतरी और पैदल पैदल अपने घर के लिए रवाना हुई तो कार सवार दो युवक महिला को रास्ते में मिले उन्होंने लिफ्ट देने के बहाने महिला को कार में बिठाया.

महिला की गला दबाकर की हत्या

साथ ही एक नाबालिग लड़का भी महिला के साथ पैदल चल रहा था, उसे भी उन युवकों ने लिफ्ट दी. नाबालिग लड़के को कुछ दूरी पर कार से नीचे उतार दिया और महिला को लेकर चले गए. आरोपियों ने महिला के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद महिला की गला दबाकर हत्या कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दिन कार में लेकर घूमते रहे शव

हत्या के बाद आरोपी महिला के शव को ठिकाने लगाने के लिए दिन भर कार में लेकर घूमते रहे और रात्रि में तुंगा थाना क्षेत्र में सुनसान जगह पर एक कुएं में शव को फेंक कर फरार हो गए. जब महिला घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी रामगढ़ पचवारा थाने में दर्ज करवाई और सोशल मीडिया पर भी महिला की गुमशुदगी की पोस्ट डाली गई. जब पोस्ट उस नाबालिग लड़के ने देखी तो उसने पूरी घटना अपने पिता को बताई.

मृतका के भाई और पुलिस को दी जानकारी

पिता ने मृतका के भाई और पुलिस को इसकी जानकारी दी तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरा मामला साफ हुआ. ऐसे में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की.

मौत की सजा सुनाई

कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद आज लालसोट एडीजे ऋतु चौधरी ने बड़ा फैसला देते हुए आरोपियों को मौत की सजा सुनाई. फैसले को लेकर अधिवक्ताओं ने भी खुशी जाहिर की. वहीं, इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले आरोपियों को भी कोर्ट ने कड़ा संदेश दिया है. प्रकरण में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 45 गवाह पेश किए गए.

कविता के माध्यम से की टिप्पणी

फैसले के दौरान जज ऋतु चौधरी ने कविता के माध्यम से टिप्पणी करते हुए कहा- गूंजती है आज भी फिजा में हजारों सिसकियां, घुट-घुट कर तड़पती है इस समाज में बेटियां, किस्सा बलात्कार का आज फिर छपेगा, एक बेटी के खून से आज फिर अखबार सनेगा, क्या था कसूर मेरा क्या बेटी होना ही कसूर था मेरा, कैसे जिए इस समाज में नारी जहां दरिंदे बसते हो, भेड़ियों ने जहां इंसान के चेहरे पहने हो, आखिर कब तक नारी की इज्जत यूं तार होगी, आखिर कब इस समाज की गलियां में बेटियों के लिए सुरक्षित होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dausa Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-