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पत्नी को मनाने के लिए रची 3.50 लाख की चोरी की कहानी! दौसा पुलिस ने 24 घंटे में खोला पूरा राज

Dausa News: दौसा के लालसोट में 3.50 लाख रुपये की कथित चोरी का मामला पुलिस जांच में फर्जी निकला. जांच में पता चला कि परिवादी ने अपनी नाराज पत्नी को वापस घर लाने और सहानुभूति पाने के लिए झूठी चोरी की कहानी बनाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस अब उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी.
 

Edited bySandhya YadavReported byLaxmi avtar sharma
Published: Jul 14, 2026, 01:32 PM|Updated: Jul 14, 2026, 01:32 PM
पत्नी को मनाने के लिए रची 3.50 लाख की चोरी की कहानी! दौसा पुलिस ने 24 घंटे में खोला पूरा राज
Image Credit: Dausa NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dausa News: दौसा जिले की लालसोट थाना पुलिस ने कथित 3.50 लाख रुपये की चोरी के मामले का महज 24 घंटे में खुलासा करते हुए इसे पूरी तरह फर्जी पाया है. पुलिस जांच में सामने आया कि परिवादी ने अपनी नाराज पत्नी को वापस घर लाने और उसकी सहानुभूति हासिल करने के उद्देश्य से चोरी की मनगढ़ंत कहानी तैयार कर पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

परिवादी ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि देर रात अज्ञात चोर उसके घर में घुस आए और 1.40 लाख रुपये नकद के साथ सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए. मामले को गंभीरता से लेते हुए लालसोट थाना पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी.

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तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ से खुला मामला

एसपी पीयूष दीक्षित के निर्देश पर पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों की जांच, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई. जांच के दौरान पुलिस को कई तथ्य संदिग्ध नजर आए, जिसके बाद मामले की दिशा बदल गई.

पुलिस ने परिवादी से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की. इस दौरान उसने स्वीकार कर लिया कि उसके घर में कोई चोरी नहीं हुई थी और पूरी कहानी उसने स्वयं बनाई थी.

पत्नी को वापस लाने के लिए रची थी योजना

पूछताछ में परिवादी ने बताया कि उसकी पत्नी अपने पीहर में रह रही थी और वापस घर नहीं आ रही थी. पत्नी को मनाने और ससुराल पक्ष पर दबाव बनाने के इरादे से उसने चोरी की झूठी घटना का नाटक रचा और पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया.

नकदी और आभूषण सुरक्षित मिले

थानाधिकारी हरलाल ने बताया कि जांच के दौरान कथित चोरी पूरी तरह फर्जी साबित हुई. परिवादी द्वारा चोरी होना बताए गए 1.40 लाख रुपये नकद और सभी सोने-चांदी के आभूषण सुरक्षित बरामद हुए. इससे स्पष्ट हो गया कि चोरी की कोई घटना हुई ही नहीं थी.

झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने पर होगी कार्रवाई

थानाधिकारी हरलाल ने बताया कि मामले का खुलासा कर झूठी रिपोर्ट का पर्दाफाश कर दिया गया है. पुलिस को गुमराह करने और झूठी शिकायत दर्ज कराने के मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट में धारा 182 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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