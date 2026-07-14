/पत्नी को मनाने के लिए रची 3.50 लाख की चोरी की कहानी! दौसा पुलिस ने 24 घंटे में खोला पूरा राज

Dausa News: दौसा जिले की लालसोट थाना पुलिस ने कथित 3.50 लाख रुपये की चोरी के मामले का महज 24 घंटे में खुलासा करते हुए इसे पूरी तरह फर्जी पाया है. पुलिस जांच में सामने आया कि परिवादी ने अपनी नाराज पत्नी को वापस घर लाने और उसकी सहानुभूति हासिल करने के उद्देश्य से चोरी की मनगढ़ंत कहानी तैयार कर पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

परिवादी ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि देर रात अज्ञात चोर उसके घर में घुस आए और 1.40 लाख रुपये नकद के साथ सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए. मामले को गंभीरता से लेते हुए लालसोट थाना पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी.

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तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ से खुला मामला

एसपी पीयूष दीक्षित के निर्देश पर पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों की जांच, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई. जांच के दौरान पुलिस को कई तथ्य संदिग्ध नजर आए, जिसके बाद मामले की दिशा बदल गई.

पुलिस ने परिवादी से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की. इस दौरान उसने स्वीकार कर लिया कि उसके घर में कोई चोरी नहीं हुई थी और पूरी कहानी उसने स्वयं बनाई थी.

पत्नी को वापस लाने के लिए रची थी योजना

पूछताछ में परिवादी ने बताया कि उसकी पत्नी अपने पीहर में रह रही थी और वापस घर नहीं आ रही थी. पत्नी को मनाने और ससुराल पक्ष पर दबाव बनाने के इरादे से उसने चोरी की झूठी घटना का नाटक रचा और पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया.

नकदी और आभूषण सुरक्षित मिले

थानाधिकारी हरलाल ने बताया कि जांच के दौरान कथित चोरी पूरी तरह फर्जी साबित हुई. परिवादी द्वारा चोरी होना बताए गए 1.40 लाख रुपये नकद और सभी सोने-चांदी के आभूषण सुरक्षित बरामद हुए. इससे स्पष्ट हो गया कि चोरी की कोई घटना हुई ही नहीं थी.

झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने पर होगी कार्रवाई

थानाधिकारी हरलाल ने बताया कि मामले का खुलासा कर झूठी रिपोर्ट का पर्दाफाश कर दिया गया है. पुलिस को गुमराह करने और झूठी शिकायत दर्ज कराने के मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट में धारा 182 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.