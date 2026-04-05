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Dausa Accident: मेहंदीपुर बालाजी NH-21 पर दर्दनाक सड़क हादसा, 1 की मौत और 4 घायल

Dausa Accident: दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-21 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन ट्रेलरों की जोरदार भिड़ंत हुई. इस हादसे में 1 की मौत और चार लोग घायल हो गए. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByLaxmi avtar sharma
Published:Apr 05, 2026, 01:13 PM IST | Updated:Apr 05, 2026, 01:13 PM IST

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Dausa Accident: मेहंदीपुर बालाजी NH-21 पर दर्दनाक सड़क हादसा, 1 की मौत और 4 घायल

Dausa Accident News: राजस्थान के दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-21 पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. खेड़ा पहाड़पुर के पास तीन ट्रेलरों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

बताया जा रहा है कि जयपुर की तरफ से आ रहे एक ट्रेलर का टायर फटने के बाद चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाया गया. ऐसे में पीछे से तेज गति से आ रहे दो अन्य ट्रेलर अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रेलर से भीड़ गए.

केबिन में फंसे लोग
हादसे में दोनों ट्रेलर के केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. वहीं, ट्रेलर के चालक और खलासी सहित कुल चार लोग घायल हो गए. सूचना मिलने पर मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और केबिन में फंसे घायलों को बमुश्किल निकाल कर सिकराय अस्पताल भर्ती कराया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दौसा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

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हाईवे पर लंबा जाम
इस दौरान बचाव कार्य में आगे आए एक युवक की इस हादसे में मौत हो गई. हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बालाजी थाना पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त ट्रेलरों को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया.

अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर
वहीं, अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में बूटीयाना मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के बाद परिजन घायल को तुरंत बड़ौदामेव अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया.

सिर में आई गंभीर चोट
मृतक की पहचान खरसनगी निवासी शरीफ खान के रूप में हुई है. मृतक के भाई शमसुद्दीन ने बताया कि शरीफ खान गांव से बड़ौदामेव किसी से मिलने आया था और वापस लौटते समय हादसे का शिकार हो गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके सिर में गंभीर चोट आई.

बताया जा रहा है कि शरीफ खान पेशे से ट्रक ड्राइवर था और तीन-चार दिन पहले ही अपने गांव आया था. हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया है. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच जारी है.

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