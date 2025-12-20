मेहंदीपुर बालाजी पहुंची दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, बालाजी महाराज को चढ़ाया सवामनी का भोग

Dausa News: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता मेहंदीपुर बालाजी पहुंची. बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा-अर्चना की. मंदिर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज ने दिल्ली सीएम को बालाजी महाराज के चोले का तिलक लगाया. सीएम ने बालाजी महाराज सहित भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के दर्शन कर सवामनी का भोग चढ़ाया. दिल्ली सीएम ने बालाजी महाराज से देश-प्रदेश में खुशहाली की कामना की.

सुरक्षा के लिहाज से दौसा और करौली जिला पुलिस व प्रशासन ने संभाली व्यवस्था

दो दिवसीय देव दर्शन यात्रा पर राजस्थान आई दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता आज मेहंदीपुर बालाजी पहुंची. यहां उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन कर देश व प्रदेश में खुशहाली की कामना की. उन्होंने बालाजी महाराज की छप्पन भोग की झांकी के दर्शन कर भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के भी ढोक लगाई.

दिल्ली सीएम के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचने पर पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्हें मंदिर में प्रवेश कराया गया. वहीं, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने बालाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना कर सवामनी का भी भोग लगाया. इस दौरान बालाजी मंदिर महंत डॉ. नरेश पुरी महाराज ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और उनके परिजनों को बालाजी महाराज के सोने के चोले का तिलक लगाया.

दर्शनों के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने बालाजी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत डॉ नरेश पुरी महाराज से भी शिष्टाचार भेंटकर आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने महंत महाराज से धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की. दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का दौसा भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला और करौली भाजपा जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन सहित स्थानीय कार्यकर्ताओं और मेहंदीपुर बालाजी अग्रवाल समाज के लोगों ने भी स्वागत सत्कार किया. दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के विजिट को लेकर मंदिर प्रबंधन द्वारा विशेष तैयारी की गई. वहीं, दौसा और करौली जिला पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड़ पर रहा.

बता दें कि फतेहपुर के प्ररेणा भवन में शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फतेहपुर पहुंची थी, जहां पर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया. पोद्दार परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान पोद्दार परिवार की ओर से माल्यार्पण कर चुनड़ी ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया गया.

इस दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सालासर बालाजी, श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए यहा आना हुआ है. इस दौरान दिल्ली प्रवासी राजकुमार पोद्दार, पवन, सुरेश सहित भाजपा नेताओं ने स्वागत कर सम्मान किया.